Crypto SDG প্রাইস (SDG)
Crypto SDG(SDG) বর্তমানে 0.00073015USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। SDG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Crypto SDG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Crypto SDG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002275 ছিল।
গত 60 দিনে, Crypto SDG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000251 ছিল।
গত 90 দিনে, Crypto SDG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000368553377355 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ -0.0000002275
|-0.03%
|60 দিন
|$ -0.0000000251
|-0.00%
|90 দিন
|$ -0.0000000368553377355
|-0.00%
Crypto SDG এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-0.00%
+0.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects.
