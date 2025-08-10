Crypto Asset Governance Alliance প্রাইস (CAGA)
Crypto Asset Governance Alliance(CAGA) বর্তমানে 0.00003325USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.08MUSD। CAGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CAGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CAGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Crypto Asset Governance Alliance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Crypto Asset Governance Alliance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000054052 ছিল।
গত 60 দিনে, Crypto Asset Governance Alliance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000064486 ছিল।
গত 90 দিনে, Crypto Asset Governance Alliance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001321259411256375 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-7.11%
|30 দিন
|$ -0.0000054052
|-16.25%
|60 দিন
|$ -0.0000064486
|-19.39%
|90 দিন
|$ -0.00001321259411256375
|-28.43%
Crypto Asset Governance Alliance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.84%
-7.11%
-10.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
