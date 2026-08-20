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Crown by Third Time Games-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00361409 USD। CROWN-এর মার্কেট ক্যাপ 903,529 USD। CROWN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Crown by Third Time Games-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00361409 USD। CROWN-এর মার্কেট ক্যাপ 903,529 USD। CROWN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Crown by Third Time Games প্রাইস (CROWN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CROWN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00361017
$0.00361017$0.00361017
+22.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Crown by Third Time Games (CROWN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:03:04 (UTC+8)

Crown by Third Time Games-এর আজকের প্রাইস

আজ Crown by Third Time Games (CROWN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00361409, যা গত 24 ঘণ্টায় 24.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CROWN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CROWN-এর জন্য $ 0.00361409

Crown by Third Time Games বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 903,529 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 250.00M CROWN। গত 24 ঘণ্টায়, CROWN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00289284 (নিম্ন) এবং $ 0.00358569 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.98 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00227347

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CROWN গত ঘণ্টায় +0.85% এবং গত 7 দিনে -10.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.04K-তে পৌঁছেছে।

Crown by Third Time Games (CROWN) এর মার্কেট তথ্য

$ 903.53K
$ 903.53K$ 903.53K

$ 3.04K
$ 3.04K$ 3.04K

$ 903.53K
$ 903.53K$ 903.53K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Crown by Third Time Games এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 903.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.04K। CROWN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 250.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 250000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 903.53K

Crown by Third Time Games-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00289284
$ 0.00289284$ 0.00289284
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00358569
$ 0.00358569$ 0.00358569
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00289284
$ 0.00289284$ 0.00289284

$ 0.00358569
$ 0.00358569$ 0.00358569

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 0.00227347
$ 0.00227347$ 0.00227347

+0.85%

+24.37%

-10.70%

-10.70%

Crown by Third Time Games (CROWN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Crown by Third Time Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00070825 ছিল।
গত 30 দিনে, Crown by Third Time Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013568114 ছিল।
গত 60 দিনে, Crown by Third Time Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007542652 ছিল।
গত 90 দিনে, Crown by Third Time Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007562124189616 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00070825+24.37%
30 দিন$ -0.0013568114-37.54%
60 দিন$ -0.0007542652-20.87%
90 দিন$ +0.0000007562124189616+0.00%

Crown by Third Time Games এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Crown by Third Time Games (CROWN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CROWN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Crown by Third Time Games (CROWN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Crown by Third Time Games এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Crown by Third Time Games (CROWN) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Animal RacingGaming (GameFi)Gaming Utility Token

Crown by Third Time Games সম্পর্কে

CROWN-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.4444573105356812652000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 24.37% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Crown by Third Time Games-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, CROWN উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

CROWN-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের CROWN বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Crown by Third Time Games-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.3557586795597343152000 থেকে Tk0.4409647058636301132000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

CROWN-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং CROWN-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Crown by Third Time Games সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:03:04 (UTC+8)

Crown by Third Time Games (CROWN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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