Cropto Barley Token প্রাইস (CROB)
Cropto Barley Token(CROB) বর্তমানে 0.271376USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CROB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CROB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CROB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cropto Barley Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007951144508721 ছিল।
গত 30 দিনে, Cropto Barley Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0057825612 ছিল।
গত 60 দিনে, Cropto Barley Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0119049123 ছিল।
গত 90 দিনে, Cropto Barley Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01731648460399366 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0007951144508721
|-0.29%
|30 দিন
|$ -0.0057825612
|-2.13%
|60 দিন
|$ -0.0119049123
|-4.38%
|90 দিন
|$ -0.01731648460399366
|-5.99%
Cropto Barley Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-0.29%
-0.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cropto Barley Token, agricultural asset-based Barley Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Barley Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, barley which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Barley Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Barley Tokens are created by tokenizing agricultural barley products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Barley Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Barley Token (CROB) is a digital Barley, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Barley.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Cropto Barley Token (CROB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CROBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CROB থেকে VND
₫7,141.25944
|1 CROB থেকে AUD
A$0.41520528
|1 CROB থেকে GBP
￡0.20081824
|1 CROB থেকে EUR
€0.2306696
|1 CROB থেকে USD
$0.271376
|1 CROB থেকে MYR
RM1.15063424
|1 CROB থেকে TRY
₺11.06942704
|1 CROB থেকে JPY
¥39.892272
|1 CROB থেকে ARS
ARS$359.437512
|1 CROB থেকে RUB
₽21.63680848
|1 CROB থেকে INR
₹23.80510272
|1 CROB থেকে IDR
Rp4,377.03164528
|1 CROB থেকে KRW
₩376.90869888
|1 CROB থেকে PHP
₱15.400588
|1 CROB থেকে EGP
￡E.13.07218192
|1 CROB থেকে BRL
R$1.47357168
|1 CROB থেকে CAD
C$0.37178512
|1 CROB থেকে BDT
৳32.92876384
|1 CROB থেকে NGN
₦415.58249264
|1 CROB থেকে UAH
₴11.21054256
|1 CROB থেকে VES
Bs34.736128
|1 CROB থেকে CLP
$262.963344
|1 CROB থেকে PKR
Rs76.89710336
|1 CROB থেকে KZT
₸146.45077216
|1 CROB থেকে THB
฿8.70302832
|1 CROB থেকে TWD
NT$8.1141424
|1 CROB থেকে AED
د.إ0.99594992
|1 CROB থেকে CHF
Fr0.2171008
|1 CROB থেকে HKD
HK$2.12758784
|1 CROB থেকে MAD
.د.م2.45323904
|1 CROB থেকে MXN
$5.03945232
|1 CROB থেকে PLN
zł0.98780864
|1 CROB থেকে RON
лв1.1804856
|1 CROB থেকে SEK
kr2.59706832
|1 CROB থেকে BGN
лв0.45319792
|1 CROB থেকে HUF
Ft92.08330432
|1 CROB থেকে CZK
Kč5.69346848
|1 CROB থেকে KWD
د.ك0.082226928
|1 CROB থেকে ILS
₪0.93081968