CRONK প্রাইস (CRONK)
CRONK(CRONK) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CRONK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRONK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRONK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CRONK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CRONK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CRONK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CRONK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+1.31%
|60 দিন
|$ 0
|+2.31%
|90 দিন
|$ 0
|--
CRONK এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
CRONK (CRONK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRONKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
