Crash On Base প্রাইস (CRASH)
Crash On Base(CRASH) বর্তমানে 0.00311451USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.98MUSD। CRASH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRASH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRASH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Crash On Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00013412 ছিল।
গত 30 দিনে, Crash On Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011663774 ছিল।
গত 60 দিনে, Crash On Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018675629 ছিল।
গত 90 দিনে, Crash On Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000623676528941152 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00013412
|+4.50%
|30 দিন
|$ +0.0011663774
|+37.45%
|60 দিন
|$ +0.0018675629
|+59.96%
|90 দিন
|$ -0.000623676528941152
|-16.68%
Crash On Base এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.73%
+4.50%
+36.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.
Crash On Base (CRASH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRASHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
