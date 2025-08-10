Crappy Bird CTO প্রাইস (CRAPPY)
Crappy Bird CTO(CRAPPY) বর্তমানে 0.0033942USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.07MUSD। CRAPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRAPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRAPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Crappy Bird CTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020614 ছিল।
গত 30 দিনে, Crappy Bird CTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008424431 ছিল।
গত 60 দিনে, Crappy Bird CTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000620860 ছিল।
গত 90 দিনে, Crappy Bird CTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031447569011853374 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020614
|+6.47%
|30 দিন
|$ +0.0008424431
|+24.82%
|60 দিন
|$ +0.0000620860
|+1.83%
|90 দিন
|$ +0.0031447569011853374
|+1,260.71%
Crappy Bird CTO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.11%
+6.47%
+17.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
Crappy Bird CTO (CRAPPY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRAPPYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CRAPPY থেকে VND
₫89.318373
|1 CRAPPY থেকে AUD
A$0.005193126
|1 CRAPPY থেকে GBP
￡0.002511708
|1 CRAPPY থেকে EUR
€0.00288507
|1 CRAPPY থেকে USD
$0.0033942
|1 CRAPPY থেকে MYR
RM0.014391408
|1 CRAPPY থেকে TRY
₺0.138042114
|1 CRAPPY থেকে JPY
¥0.4989474
|1 CRAPPY থেকে ARS
ARS$4.4956179
|1 CRAPPY থেকে RUB
₽0.271502058
|1 CRAPPY থেকে INR
₹0.297739224
|1 CRAPPY থেকে IDR
Rp54.745153626
|1 CRAPPY থেকে KRW
₩4.714136496
|1 CRAPPY থেকে PHP
₱0.19262085
|1 CRAPPY থেকে EGP
￡E.0.164754468
|1 CRAPPY থেকে BRL
R$0.018430506
|1 CRAPPY থেকে CAD
C$0.004650054
|1 CRAPPY থেকে BDT
৳0.411852228
|1 CRAPPY থেকে NGN
₦5.197843938
|1 CRAPPY থেকে UAH
₴0.140214402
|1 CRAPPY থেকে VES
Bs0.4344576
|1 CRAPPY থেকে CLP
$3.2787972
|1 CRAPPY থেকে PKR
Rs0.961780512
|1 CRAPPY থেকে KZT
₸1.831713972
|1 CRAPPY থেকে THB
฿0.109700544
|1 CRAPPY থেকে TWD
NT$0.10148658
|1 CRAPPY থেকে AED
د.إ0.012456714
|1 CRAPPY থেকে CHF
Fr0.00271536
|1 CRAPPY থেকে HKD
HK$0.026610528
|1 CRAPPY থেকে MAD
.د.م0.030683568
|1 CRAPPY থেকে MXN
$0.063030294
|1 CRAPPY থেকে PLN
zł0.012354888
|1 CRAPPY থেকে RON
лв0.01476477
|1 CRAPPY থেকে SEK
kr0.032482494
|1 CRAPPY থেকে BGN
лв0.005668314
|1 CRAPPY থেকে HUF
Ft1.151719944
|1 CRAPPY থেকে CZK
Kč0.071210316
|1 CRAPPY থেকে KWD
د.ك0.001035231
|1 CRAPPY থেকে ILS
₪0.011642106