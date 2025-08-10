CraftCoin প্রাইস (CRC)
CraftCoin(CRC) বর্তমানে 0.03875969USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.08KUSD। CRC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CraftCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00021782701027333 ছিল।
গত 30 দিনে, CraftCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0134429573 ছিল।
গত 60 দিনে, CraftCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023734845 ছিল।
গত 90 দিনে, CraftCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007347499510439114 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00021782701027333
|-0.55%
|30 দিন
|$ -0.0134429573
|-34.68%
|60 দিন
|$ -0.0023734845
|-6.12%
|90 দিন
|$ -0.007347499510439114
|-15.93%
CraftCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.20%
-0.55%
-11.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
