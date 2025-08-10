Corgi Inu প্রাইস (CORGI)
Corgi Inu(CORGI) বর্তমানে 0.000014USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.90KUSD। CORGI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CORGI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CORGI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Corgi Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Corgi Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000010134 ছিল।
গত 60 দিনে, Corgi Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000056512 ছিল।
গত 90 দিনে, Corgi Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000009106888906845028 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.79%
|30 দিন
|$ -0.0000010134
|-7.23%
|60 দিন
|$ -0.0000056512
|-40.36%
|90 দিন
|$ -0.000009106888906845028
|-39.41%
Corgi Inu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
-0.79%
-33.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey!
Corgi Inu (CORGI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 CORGI থেকে VND
₫0.36841
|1 CORGI থেকে AUD
A$0.00002142
|1 CORGI থেকে GBP
￡0.00001036
|1 CORGI থেকে EUR
€0.0000119
|1 CORGI থেকে USD
$0.000014
