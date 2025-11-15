বিনিময়DEX+
Copper Inu-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000567 USD। COPPER-এর মার্কেট ক্যাপ 5,666.75 USD। COPPER থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

COPPER সম্পর্কে আরও

COPPER প্রাইসের তথ্য

COPPER কী

COPPER অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

COPPER টোকেনোমিক্স

COPPER প্রাইস পূর্বাভাস

Copper Inu প্রাইস (COPPER)

1 COPPER থেকে USD লাইভ প্রাইস:

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Copper Inu (COPPER) লাইভ প্রাইস চার্ট
Copper Inu-এর আজকের প্রাইস

আজ Copper Inu (COPPER)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000567, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান COPPER থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি COPPER-এর জন্য $ 0.00000567

Copper Inu বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,666.75 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.87M COPPER। গত 24 ঘণ্টায়, COPPER এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00026521 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00000553

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, COPPER গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -1.51% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Copper Inu (COPPER) এর মার্কেট তথ্য

Copper Inu এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.67K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। COPPER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.87M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999871656.921404। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.67K

Copper Inu-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

-1.51%

-1.51%

Copper Inu (COPPER) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Copper Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Copper Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000013470 ছিল।
গত 60 দিনে, Copper Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000025470 ছিল।
গত 90 দিনে, Copper Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000005256915686790207 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000013470-23.75%
60 দিন$ -0.0000025470-44.92%
90 দিন$ -0.000005256915686790207-48.10%

Copper Inu এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Copper Inu (COPPER) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, COPPER এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Copper Inu (COPPER) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Copper Inu এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Copper Inu এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? COPPER এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Copper Inu এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Copper Inu (COPPER) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Copper Inu সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Copper Inu-এর মূল্য কত হবে?
যদি Copper Inu বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Copper Inu-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
