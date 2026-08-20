Constellation Energy Corporation xStock প্রাইস (CEGX)
আজ Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)-এর লাইভ প্রাইস $ 270.12, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CEGX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CEGX-এর জন্য $ 270.12।
Constellation Energy Corporation xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 153,808 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 569.41 CEGX। গত 24 ঘণ্টায়, CEGX এর ট্রেড হয়েছে $ 269.98 (নিম্ন) এবং $ 270.14 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 323.89 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 234.05।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CEGX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -3.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 56.35-তে পৌঁছেছে।
Constellation Energy Corporation xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 153.81K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.35। CEGX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 569.41 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 219400.4563191168। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 59.26M।
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0.00%
-3.05%
-3.05%
আজকে, Constellation Energy Corporation xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Constellation Energy Corporation xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +41.5693340520 ছিল।
গত 60 দিনে, Constellation Energy Corporation xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -11.2741605120 ছিল।
গত 90 দিনে, Constellation Energy Corporation xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ +41.5693340520
|+15.39%
|60 দিন
|$ -11.2741605120
|-4.17%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Constellation Energy Corporation xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Constellation Energy Corporation xStock-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Constellation Energy Corporation xStock-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk33219.4301301805152000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
CEGX-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
CEGX-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Constellation Energy Corporation xStock-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Constellation Energy Corporation xStock-এর দামের পরিবর্তন 0.0% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Constellation Energy Corporation xStock-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Constellation Energy Corporation xStock-এর দাম Tk33202.2128925889808000 থেকে Tk33221.8897355507344000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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