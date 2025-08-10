CNFI সম্পর্কে আরও

Connect Financial লোগো

Connect Financial প্রাইস (CNFI)

তালিকাভুক্ত নয়

Connect Financial (CNFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.077344
$0.077344$0.077344
-1.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Connect Financial (CNFI) এর প্রাইস

Connect Financial(CNFI) বর্তমানে 0.077344USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.93MUSD। CNFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Connect Financial এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.05%
Connect Financial এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
25.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CNFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CNFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Connect Financial (CNFI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00082488447943589 ছিল।
গত 30 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0281592333 ছিল।
গত 60 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004436297 ছিল।
গত 90 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00432568219655522 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00082488447943589-1.05%
30 দিন$ +0.0281592333+36.41%
60 দিন$ +0.0004436297+0.57%
90 দিন$ +0.00432568219655522+5.92%

Connect Financial (CNFI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Connect Financial এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.077241
$ 0.077241$ 0.077241

$ 0.078169
$ 0.078169$ 0.078169

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

--

-1.05%

-3.11%

Connect Financial (CNFI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

25.00M
25.00M 25.00M

Connect Financial (CNFI) কী?

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Connect Financial (CNFI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Connect Financial (CNFI) এর টোকেনোমিক্স

Connect Financial (CNFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CNFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

CNFI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CNFI থেকে VND
2,035.30736
1 CNFI থেকে AUD
A$0.11833632
1 CNFI থেকে GBP
0.05723456
1 CNFI থেকে EUR
0.0657424
1 CNFI থেকে USD
$0.077344
1 CNFI থেকে MYR
RM0.32793856
1 CNFI থেকে TRY
3.14558048
1 CNFI থেকে JPY
¥11.369568
1 CNFI থেকে ARS
ARS$102.442128
1 CNFI থেকে RUB
6.18674656
1 CNFI থেকে INR
6.78461568
1 CNFI থেকে IDR
Rp1,247.48369632
1 CNFI থেকে KRW
107.42153472
1 CNFI থেকে PHP
4.389272
1 CNFI থেকে EGP
￡E.3.75427776
1 CNFI থেকে BRL
R$0.41997792
1 CNFI থেকে CAD
C$0.10596128
1 CNFI থেকে BDT
9.38492096
1 CNFI থেকে NGN
118.44382816
1 CNFI থেকে UAH
3.19508064
1 CNFI থেকে VES
Bs9.900032
1 CNFI থেকে CLP
$74.714304
1 CNFI থেকে PKR
Rs21.91619584
1 CNFI থেকে KZT
41.73946304
1 CNFI থেকে THB
฿2.49975808
1 CNFI থেকে TWD
NT$2.3125856
1 CNFI থেকে AED
د.إ0.28385248
1 CNFI থেকে CHF
Fr0.0618752
1 CNFI থেকে HKD
HK$0.60637696
1 CNFI থেকে MAD
.د.م0.69918976
1 CNFI থেকে MXN
$1.43627808
1 CNFI থেকে PLN
0.28153216
1 CNFI থেকে RON
лв0.3364464
1 CNFI থেকে SEK
kr0.74018208
1 CNFI থেকে BGN
лв0.12916448
1 CNFI থেকে HUF
Ft26.24436608
1 CNFI থেকে CZK
1.62267712
1 CNFI থেকে KWD
د.ك0.02358992
1 CNFI থেকে ILS
0.26528992