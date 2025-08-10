Connect Financial প্রাইস (CNFI)
Connect Financial(CNFI) বর্তমানে 0.077344USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.93MUSD। CNFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CNFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CNFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00082488447943589 ছিল।
গত 30 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0281592333 ছিল।
গত 60 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004436297 ছিল।
গত 90 দিনে, Connect Financial থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00432568219655522 ছিল।
Connect Financial এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-1.05%
-3.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The World's First Crypto Backed VISA Credit Card
Connect Financial (CNFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CNFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CNFI থেকে VND
₫2,035.30736
|1 CNFI থেকে AUD
A$0.11833632
|1 CNFI থেকে GBP
￡0.05723456
|1 CNFI থেকে EUR
€0.0657424
|1 CNFI থেকে USD
$0.077344
|1 CNFI থেকে MYR
RM0.32793856
|1 CNFI থেকে TRY
₺3.14558048
|1 CNFI থেকে JPY
¥11.369568
|1 CNFI থেকে ARS
ARS$102.442128
|1 CNFI থেকে RUB
₽6.18674656
|1 CNFI থেকে INR
₹6.78461568
|1 CNFI থেকে IDR
Rp1,247.48369632
|1 CNFI থেকে KRW
₩107.42153472
|1 CNFI থেকে PHP
₱4.389272
|1 CNFI থেকে EGP
￡E.3.75427776
|1 CNFI থেকে BRL
R$0.41997792
|1 CNFI থেকে CAD
C$0.10596128
|1 CNFI থেকে BDT
৳9.38492096
|1 CNFI থেকে NGN
₦118.44382816
|1 CNFI থেকে UAH
₴3.19508064
|1 CNFI থেকে VES
Bs9.900032
|1 CNFI থেকে CLP
$74.714304
|1 CNFI থেকে PKR
Rs21.91619584
|1 CNFI থেকে KZT
₸41.73946304
|1 CNFI থেকে THB
฿2.49975808
|1 CNFI থেকে TWD
NT$2.3125856
|1 CNFI থেকে AED
د.إ0.28385248
|1 CNFI থেকে CHF
Fr0.0618752
|1 CNFI থেকে HKD
HK$0.60637696
|1 CNFI থেকে MAD
.د.م0.69918976
|1 CNFI থেকে MXN
$1.43627808
|1 CNFI থেকে PLN
zł0.28153216
|1 CNFI থেকে RON
лв0.3364464
|1 CNFI থেকে SEK
kr0.74018208
|1 CNFI থেকে BGN
лв0.12916448
|1 CNFI থেকে HUF
Ft26.24436608
|1 CNFI থেকে CZK
Kč1.62267712
|1 CNFI থেকে KWD
د.ك0.02358992
|1 CNFI থেকে ILS
₪0.26528992