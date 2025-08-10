Coinmetro প্রাইস (XCM)
Coinmetro(XCM) বর্তমানে 0.086413USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.12MUSD। XCM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XCM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XCM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Coinmetro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00177825029274328 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinmetro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0303079425 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinmetro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132458339 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinmetro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.040775823892987995 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00177825029274328
|-2.01%
|30 দিন
|$ -0.0303079425
|-35.07%
|60 দিন
|$ +0.0132458339
|+15.33%
|90 দিন
|$ +0.040775823892987995
|+89.35%
Coinmetro এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.60%
-2.01%
+4.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.
Coinmetro (XCM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XCMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
