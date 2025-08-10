CoinEx প্রাইস (CET)
CoinEx(CET) বর্তমানে 0.051079USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 135.14MUSD। CET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CoinEx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00039459786442893 ছিল।
গত 30 দিনে, CoinEx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0046578327 ছিল।
গত 60 দিনে, CoinEx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0097656356 ছিল।
গত 90 দিনে, CoinEx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01228816054751643 ছিল।
CoinEx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.
|1 CET থেকে VND
₫1,344.143885
|1 CET থেকে AUD
A$0.07815087
|1 CET থেকে GBP
￡0.03779846
|1 CET থেকে EUR
€0.04341715
|1 CET থেকে USD
$0.051079
|1 CET থেকে MYR
RM0.21657496
|1 CET থেকে TRY
₺2.07738293
|1 CET থেকে JPY
¥7.508613
|1 CET থেকে ARS
ARS$67.6541355
|1 CET থেকে RUB
₽4.08580921
|1 CET থেকে INR
₹4.48064988
|1 CET থেকে IDR
Rp823.85472337
|1 CET থেকে KRW
₩70.94260152
|1 CET থেকে PHP
₱2.89873325
|1 CET থেকে EGP
￡E.2.47937466
|1 CET থেকে BRL
R$0.27735897
|1 CET থেকে CAD
C$0.06997823
|1 CET থেকে BDT
৳6.19792586
|1 CET থেকে NGN
₦78.22186981
|1 CET থেকে UAH
₴2.11007349
|1 CET থেকে VES
Bs6.538112
|1 CET থেকে CLP
$49.342314
|1 CET থেকে PKR
Rs14.47374544
|1 CET থেকে KZT
₸27.56529314
|1 CET থেকে THB
฿1.65087328
|1 CET থেকে TWD
NT$1.5272621
|1 CET থেকে AED
د.إ0.18745993
|1 CET থেকে CHF
Fr0.0408632
|1 CET থেকে HKD
HK$0.40045936
|1 CET থেকে MAD
.د.م0.46175416
|1 CET থেকে MXN
$0.94853703
|1 CET থেকে PLN
zł0.18592756
|1 CET থেকে RON
лв0.22219365
|1 CET থেকে SEK
kr0.48882603
|1 CET থেকে BGN
лв0.08530193
|1 CET থেকে HUF
Ft17.33212628
|1 CET থেকে CZK
Kč1.07163742
|1 CET থেকে KWD
د.ك0.015579095
|1 CET থেকে ILS
₪0.17520097