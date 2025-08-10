CoinDesk DeFi Select Index প্রাইস (DFX)
CoinDesk DeFi Select Index(DFX) বর্তমানে 2.28USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 141.14KUSD। DFX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DFX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DFX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CoinDesk DeFi Select Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.068944 ছিল।
গত 30 দিনে, CoinDesk DeFi Select Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.6231924000 ছিল।
গত 60 দিনে, CoinDesk DeFi Select Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3778003320 ছিল।
গত 90 দিনে, CoinDesk DeFi Select Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5220606491871544 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.068944
|+3.12%
|30 দিন
|$ +0.6231924000
|+27.33%
|60 দিন
|$ +0.3778003320
|+16.57%
|90 দিন
|$ +0.5220606491871544
|+29.70%
CoinDesk DeFi Select Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.36%
+3.12%
+21.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DFXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DFX থেকে VND
₫59,998.2
|1 DFX থেকে AUD
A$3.4884
|1 DFX থেকে GBP
￡1.6872
|1 DFX থেকে EUR
€1.938
|1 DFX থেকে USD
$2.28
|1 DFX থেকে MYR
RM9.6672
|1 DFX থেকে TRY
₺92.7276
|1 DFX থেকে JPY
¥335.16
|1 DFX থেকে ARS
ARS$3,019.86
|1 DFX থেকে RUB
₽182.3772
|1 DFX থেকে INR
₹200.0016
|1 DFX থেকে IDR
Rp36,774.1884
|1 DFX থেকে KRW
₩3,166.6464
|1 DFX থেকে PHP
₱129.39
|1 DFX থেকে EGP
￡E.110.6712
|1 DFX থেকে BRL
R$12.3804
|1 DFX থেকে CAD
C$3.1236
|1 DFX থেকে BDT
৳276.6552
|1 DFX থেকে NGN
₦3,491.5692
|1 DFX থেকে UAH
₴94.1868
|1 DFX থেকে VES
Bs291.84
|1 DFX থেকে CLP
$2,202.48
|1 DFX থেকে PKR
Rs646.0608
|1 DFX থেকে KZT
₸1,230.4248
|1 DFX থেকে THB
฿73.6896
|1 DFX থেকে TWD
NT$68.172
|1 DFX থেকে AED
د.إ8.3676
|1 DFX থেকে CHF
Fr1.824
|1 DFX থেকে HKD
HK$17.8752
|1 DFX থেকে MAD
.د.م20.6112
|1 DFX থেকে MXN
$42.3396
|1 DFX থেকে PLN
zł8.2992
|1 DFX থেকে RON
лв9.918
|1 DFX থেকে SEK
kr21.8196
|1 DFX থেকে BGN
лв3.8076
|1 DFX থেকে HUF
Ft773.6496
|1 DFX থেকে CZK
Kč47.8344
|1 DFX থেকে KWD
د.ك0.6954
|1 DFX থেকে ILS
₪7.8204