Coinbase Wrapped DOGE প্রাইস (CBDOGE)
Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE) বর্তমানে 0.243321USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.02MUSD। CBDOGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CBDOGE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBDOGE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Coinbase Wrapped DOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01677633 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinbase Wrapped DOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0724771503 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinbase Wrapped DOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0642852622 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinbase Wrapped DOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01677633
|+7.41%
|30 দিন
|$ +0.0724771503
|+29.79%
|60 দিন
|$ +0.0642852622
|+26.42%
|90 দিন
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped DOGE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.14%
+7.41%
+27.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBDOGEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 CBDOGE থেকে VND
₫6,402.992115
|1 CBDOGE থেকে AUD
A$0.37228113
|1 CBDOGE থেকে GBP
￡0.18005754
|1 CBDOGE থেকে EUR
€0.20682285
|1 CBDOGE থেকে USD
$0.243321
|1 CBDOGE থেকে MYR
RM1.03168104
|1 CBDOGE থেকে TRY
₺9.89586507
|1 CBDOGE থেকে JPY
¥35.768187
|1 CBDOGE থেকে ARS
ARS$322.2786645
|1 CBDOGE থেকে RUB
₽19.46324679
|1 CBDOGE থেকে INR
₹21.34411812
|1 CBDOGE থেকে IDR
Rp3,924.53170863
|1 CBDOGE থেকে KRW
₩337.94367048
|1 CBDOGE থেকে PHP
₱13.80846675
|1 CBDOGE থেকে EGP
￡E.11.81080134
|1 CBDOGE থেকে BRL
R$1.32123303
|1 CBDOGE থেকে CAD
C$0.33334977
|1 CBDOGE থেকে BDT
৳29.52457014
|1 CBDOGE থেকে NGN
₦372.61934619
|1 CBDOGE থেকে UAH
₴10.05159051
|1 CBDOGE থেকে VES
Bs31.145088
|1 CBDOGE থেকে CLP
$235.048086
|1 CBDOGE থেকে PKR
Rs68.94743856
|1 CBDOGE থেকে KZT
₸131.31061086
|1 CBDOGE থেকে THB
฿7.86413472
|1 CBDOGE থেকে TWD
NT$7.2752979
|1 CBDOGE থেকে AED
د.إ0.89298807
|1 CBDOGE থেকে CHF
Fr0.1946568
|1 CBDOGE থেকে HKD
HK$1.90763664
|1 CBDOGE থেকে MAD
.د.م2.19962184
|1 CBDOGE থেকে MXN
$4.51847097
|1 CBDOGE থেকে PLN
zł0.88568844
|1 CBDOGE থেকে RON
лв1.05844635
|1 CBDOGE থেকে SEK
kr2.32858197
|1 CBDOGE থেকে BGN
лв0.40634607
|1 CBDOGE থেকে HUF
Ft82.56368172
|1 CBDOGE থেকে CZK
Kč5.10487458
|1 CBDOGE থেকে KWD
د.ك0.074212905
|1 CBDOGE থেকে ILS
₪0.83459103