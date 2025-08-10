CUSD সম্পর্কে আরও

CUSD প্রাইসের তথ্য

CUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CUSD টোকেনোমিক্স

CUSD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Coin98 Dollar লোগো

Coin98 Dollar প্রাইস (CUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Coin98 Dollar (CUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.816926
$0.816926$0.816926
-0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Coin98 Dollar (CUSD) এর প্রাইস

Coin98 Dollar(CUSD) বর্তমানে 0.816926USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.65KUSD। CUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Coin98 Dollar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.23%
Coin98 Dollar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
37.51K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Coin98 Dollar (CUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Coin98 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019433744369182 ছিল।
গত 30 দিনে, Coin98 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041011319 ছিল।
গত 60 দিনে, Coin98 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027299216 ছিল।
গত 90 দিনে, Coin98 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027317033587017 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0019433744369182-0.23%
30 দিন$ +0.0041011319+0.50%
60 দিন$ +0.0027299216+0.33%
90 দিন$ +0.0027317033587017+0.34%

Coin98 Dollar (CUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Coin98 Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.816902
$ 0.816902$ 0.816902

$ 0.820361
$ 0.820361$ 0.820361

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

+0.00%

-0.23%

+0.33%

Coin98 Dollar (CUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 30.65K
$ 30.65K$ 30.65K

--
----

37.51K
37.51K 37.51K

Coin98 Dollar (CUSD) কী?

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Coin98 Dollar (CUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Coin98 Dollar (CUSD) এর টোকেনোমিক্স

Coin98 Dollar (CUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Coin98 Dollar (CUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CUSD থেকে VND
21,497.40769
1 CUSD থেকে AUD
A$1.24989678
1 CUSD থেকে GBP
0.60452524
1 CUSD থেকে EUR
0.6943871
1 CUSD থেকে USD
$0.816926
1 CUSD থেকে MYR
RM3.46376624
1 CUSD থেকে TRY
33.22438042
1 CUSD থেকে JPY
¥120.088122
1 CUSD থেকে ARS
ARS$1,082.018487
1 CUSD থেকে RUB
65.34591074
1 CUSD থেকে INR
71.66074872
1 CUSD থেকে IDR
Rp13,176.22396178
1 CUSD থেকে KRW
1,134.61218288
1 CUSD থেকে PHP
46.3605505
1 CUSD থেকে EGP
￡E.39.65358804
1 CUSD থেকে BRL
R$4.43590818
1 CUSD থেকে CAD
C$1.11918862
1 CUSD থেকে BDT
99.12580084
1 CUSD থেকে NGN
1,251.03230714
1 CUSD থেকে UAH
33.74721306
1 CUSD থেকে VES
Bs104.566528
1 CUSD থেকে CLP
$789.150516
1 CUSD থেকে PKR
Rs231.48415136
1 CUSD থেকে KZT
440.86228516
1 CUSD থেকে THB
฿26.40304832
1 CUSD থেকে TWD
NT$24.4260874
1 CUSD থেকে AED
د.إ2.99811842
1 CUSD থেকে CHF
Fr0.6535408
1 CUSD থেকে HKD
HK$6.40469984
1 CUSD থেকে MAD
.د.م7.38501104
1 CUSD থেকে MXN
$15.17031582
1 CUSD থেকে PLN
2.97361064
1 CUSD থেকে RON
лв3.5536281
1 CUSD থেকে SEK
kr7.81798182
1 CUSD থেকে BGN
лв1.36426642
1 CUSD থেকে HUF
Ft277.19933032
1 CUSD থেকে CZK
17.13910748
1 CUSD থেকে KWD
د.ك0.24916243
1 CUSD থেকে ILS
2.80205618