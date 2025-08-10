Cognitive Accelerationism প্রাইস (COG/ACC)
Cognitive Accelerationism(COG/ACC) বর্তমানে 0.00002327USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.29KUSD। COG/ACC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COG/ACC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COG/ACC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cognitive Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cognitive Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000045863 ছিল।
গত 60 দিনে, Cognitive Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000044942 ছিল।
গত 90 দিনে, Cognitive Accelerationism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001102460979422579 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.54%
|30 দিন
|$ +0.0000045863
|+19.71%
|60 দিন
|$ -0.0000044942
|-19.31%
|90 দিন
|$ -0.00001102460979422579
|-32.14%
Cognitive Accelerationism এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.90%
-1.54%
+1.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 COG/ACC থেকে VND
₫0.61235005
|1 COG/ACC থেকে AUD
A$0.0000356031
|1 COG/ACC থেকে GBP
￡0.0000172198
|1 COG/ACC থেকে EUR
€0.0000197795
|1 COG/ACC থেকে USD
$0.00002327
|1 COG/ACC থেকে MYR
RM0.0000986648
|1 COG/ACC থেকে TRY
₺0.0009463909
|1 COG/ACC থেকে JPY
¥0.00342069
|1 COG/ACC থেকে ARS
ARS$0.030821115
|1 COG/ACC থেকে RUB
₽0.0018613673
|1 COG/ACC থেকে INR
₹0.0020412444
|1 COG/ACC থেকে IDR
Rp0.3753225281
|1 COG/ACC থেকে KRW
₩0.0323192376
|1 COG/ACC থেকে PHP
₱0.0013205725
|1 COG/ACC থেকে EGP
￡E.0.0011295258
|1 COG/ACC থেকে BRL
R$0.0001263561
|1 COG/ACC থেকে CAD
C$0.0000318799
|1 COG/ACC থেকে BDT
৳0.0028235818
|1 COG/ACC থেকে NGN
₦0.0356354453
|1 COG/ACC থেকে UAH
₴0.0009612837
|1 COG/ACC থেকে VES
Bs0.00297856
|1 COG/ACC থেকে CLP
$0.02247882
|1 COG/ACC থেকে PKR
Rs0.0065937872
|1 COG/ACC থেকে KZT
₸0.0125578882
|1 COG/ACC থেকে THB
฿0.0007520864
|1 COG/ACC থেকে TWD
NT$0.000695773
|1 COG/ACC থেকে AED
د.إ0.0000854009
|1 COG/ACC থেকে CHF
Fr0.000018616
|1 COG/ACC থেকে HKD
HK$0.0001824368
|1 COG/ACC থেকে MAD
.د.م0.0002103608
|1 COG/ACC থেকে MXN
$0.0004321239
|1 COG/ACC থেকে PLN
zł0.0000847028
|1 COG/ACC থেকে RON
лв0.0001012245
|1 COG/ACC থেকে SEK
kr0.0002226939
|1 COG/ACC থেকে BGN
лв0.0000388609
|1 COG/ACC থেকে HUF
Ft0.0078959764
|1 COG/ACC থেকে CZK
Kč0.0004882046
|1 COG/ACC থেকে KWD
د.ك0.00000709735
|1 COG/ACC থেকে ILS
₪0.0000798161