Cogito Finance প্রাইস (CGV)
Cogito Finance(CGV) বর্তমানে 0.00562418USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 544.87KUSD। CGV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Cogito Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cogito Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000514443 ছিল।
গত 60 দিনে, Cogito Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018145927 ছিল।
গত 90 দিনে, Cogito Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001827010359619838 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.36%
|30 দিন
|$ +0.0000514443
|+0.91%
|60 দিন
|$ -0.0018145927
|-32.26%
|90 দিন
|$ -0.001827010359619838
|-24.51%
Cogito Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.51%
+0.36%
-3.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.
