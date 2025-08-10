CodeCraft AI প্রাইস (CRAFT)
CodeCraft AI(CRAFT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.50KUSD। CRAFT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRAFT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRAFT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CodeCraft AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CodeCraft AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CodeCraft AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CodeCraft AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
CodeCraft AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.76%
+0.43%
-1.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.
CodeCraft AI (CRAFT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRAFTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CRAFT থেকে VND
₫--
|1 CRAFT থেকে AUD
A$--
|1 CRAFT থেকে GBP
￡--
|1 CRAFT থেকে EUR
€--
|1 CRAFT থেকে USD
$--
|1 CRAFT থেকে MYR
RM--
|1 CRAFT থেকে TRY
₺--
|1 CRAFT থেকে JPY
¥--
|1 CRAFT থেকে ARS
ARS$--
|1 CRAFT থেকে RUB
₽--
|1 CRAFT থেকে INR
₹--
|1 CRAFT থেকে IDR
Rp--
|1 CRAFT থেকে KRW
₩--
|1 CRAFT থেকে PHP
₱--
|1 CRAFT থেকে EGP
￡E.--
|1 CRAFT থেকে BRL
R$--
|1 CRAFT থেকে CAD
C$--
|1 CRAFT থেকে BDT
৳--
|1 CRAFT থেকে NGN
₦--
|1 CRAFT থেকে UAH
₴--
|1 CRAFT থেকে VES
Bs--
|1 CRAFT থেকে CLP
$--
|1 CRAFT থেকে PKR
Rs--
|1 CRAFT থেকে KZT
₸--
|1 CRAFT থেকে THB
฿--
|1 CRAFT থেকে TWD
NT$--
|1 CRAFT থেকে AED
د.إ--
|1 CRAFT থেকে CHF
Fr--
|1 CRAFT থেকে HKD
HK$--
|1 CRAFT থেকে MAD
.د.م--
|1 CRAFT থেকে MXN
$--
|1 CRAFT থেকে PLN
zł--
|1 CRAFT থেকে RON
лв--
|1 CRAFT থেকে SEK
kr--
|1 CRAFT থেকে BGN
лв--
|1 CRAFT থেকে HUF
Ft--
|1 CRAFT থেকে CZK
Kč--
|1 CRAFT থেকে KWD
د.ك--
|1 CRAFT থেকে ILS
₪--