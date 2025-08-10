CCS সম্পর্কে আরও

CloutContracts লোগো

CloutContracts প্রাইস (CCS)

তালিকাভুক্ত নয়

CloutContracts (CCS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.053
$1.053$1.053
+0.50%1D
USD

আজকে CloutContracts (CCS) এর প্রাইস

CloutContracts(CCS) বর্তমানে 1.053USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CCS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

CloutContracts এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.50%
CloutContracts এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CCS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CCS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ CloutContracts (CCS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0052824 ছিল।
গত 30 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4299703317 ছিল।
গত 60 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5333728257 ছিল।
গত 90 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4152406361558737 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0052824+0.50%
30 দিন$ +0.4299703317+40.83%
60 দিন$ +0.5333728257+50.65%
90 দিন$ +0.4152406361558737+65.11%

CloutContracts (CCS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

CloutContracts এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.08
$ 1.08$ 1.08

$ 99.14
$ 99.14$ 99.14

+0.86%

+0.50%

+21.79%

CloutContracts (CCS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

CloutContracts (CCS) কী?

CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.

CloutContracts (CCS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CloutContracts (CCS) এর টোকেনোমিক্স

CloutContracts (CCS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CCSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

