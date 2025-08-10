CloutContracts প্রাইস (CCS)
CloutContracts(CCS) বর্তমানে 1.053USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। CCS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CCS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CCS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0052824 ছিল।
গত 30 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4299703317 ছিল।
গত 60 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5333728257 ছিল।
গত 90 দিনে, CloutContracts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4152406361558737 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0052824
|+0.50%
|30 দিন
|$ +0.4299703317
|+40.83%
|60 দিন
|$ +0.5333728257
|+50.65%
|90 দিন
|$ +0.4152406361558737
|+65.11%
CloutContracts এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.86%
+0.50%
+21.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.
CloutContracts (CCS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CCSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CCS থেকে VND
₫27,709.695
|1 CCS থেকে AUD
A$1.61109
|1 CCS থেকে GBP
￡0.77922
|1 CCS থেকে EUR
€0.89505
|1 CCS থেকে USD
$1.053
|1 CCS থেকে MYR
RM4.46472
|1 CCS থেকে TRY
₺42.95187
|1 CCS থেকে JPY
¥154.791
|1 CCS থেকে ARS
ARS$1,394.6985
|1 CCS থেকে RUB
₽83.95569
|1 CCS থেকে INR
₹92.36916
|1 CCS থেকে IDR
Rp16,983.86859
|1 CCS থেকে KRW
₩1,462.49064
|1 CCS থেকে PHP
₱59.75775
|1 CCS থেকে EGP
￡E.50.72301
|1 CCS থেকে BRL
R$5.71779
|1 CCS থেকে CAD
C$1.44261
|1 CCS থেকে BDT
৳127.77102
|1 CCS থেকে NGN
₦1,612.55367
|1 CCS থেকে UAH
₴43.49943
|1 CCS থেকে VES
Bs134.784
|1 CCS থেকে CLP
$1,020.357
|1 CCS থেকে PKR
Rs298.37808
|1 CCS থেকে KZT
₸568.26198
|1 CCS থেকে THB
฿33.71706
|1 CCS থেকে TWD
NT$31.4847
|1 CCS থেকে AED
د.إ3.86451
|1 CCS থেকে CHF
Fr0.8424
|1 CCS থেকে HKD
HK$8.25552
|1 CCS থেকে MAD
.د.م9.51912
|1 CCS থেকে MXN
$19.55421
|1 CCS থেকে PLN
zł3.83292
|1 CCS থেকে RON
лв4.58055
|1 CCS থেকে SEK
kr10.07721
|1 CCS থেকে BGN
лв1.75851
|1 CCS থেকে HUF
Ft357.30396
|1 CCS থেকে CZK
Kč22.09194
|1 CCS থেকে KWD
د.ك0.319059
|1 CCS থেকে ILS
₪3.61179