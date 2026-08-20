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CLAWLETT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01052001 USD। CLAWLETT-এর মার্কেট ক্যাপ 220,447 USD। CLAWLETT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!CLAWLETT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01052001 USD। CLAWLETT-এর মার্কেট ক্যাপ 220,447 USD। CLAWLETT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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CLAWLETT প্রাইস (CLAWLETT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CLAWLETT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01052001
$0.01052001$0.01052001
+0.14%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
CLAWLETT (CLAWLETT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:43:48 (UTC+8)

CLAWLETT-এর আজকের প্রাইস

আজ CLAWLETT (CLAWLETT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01052001, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.11% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLAWLETT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLAWLETT-এর জন্য $ 0.01052001

CLAWLETT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 220,447 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 20.96M CLAWLETT। গত 24 ঘণ্টায়, CLAWLETT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00911305 (নিম্ন) এবং $ 0.01096567 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.34 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00112421

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLAWLETT গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +12.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.80-তে পৌঁছেছে।

CLAWLETT (CLAWLETT) এর মার্কেট তথ্য

$ 220.45K
$ 220.45K$ 220.45K

$ 1.80
$ 1.80$ 1.80

$ 220.45K
$ 220.45K$ 220.45K

20.96M
20.96M 20.96M

20,955,000.0
20,955,000.0 20,955,000.0

CLAWLETT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 220.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.80। CLAWLETT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 20.96M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20955000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 220.45K

CLAWLETT-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00911305
$ 0.00911305$ 0.00911305
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01096567
$ 0.01096567$ 0.01096567
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00911305
$ 0.00911305$ 0.00911305

$ 0.01096567
$ 0.01096567$ 0.01096567

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 0.00112421
$ 0.00112421$ 0.00112421

--

+15.11%

+12.15%

+12.15%

CLAWLETT (CLAWLETT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CLAWLETT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00138107 ছিল।
গত 30 দিনে, CLAWLETT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006900200 ছিল।
গত 60 দিনে, CLAWLETT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000186845 ছিল।
গত 90 দিনে, CLAWLETT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00138107+15.11%
30 দিন$ +0.0006900200+6.56%
60 দিন$ -0.0000186845-0.17%
90 দিন----

CLAWLETT এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য CLAWLETT (CLAWLETT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CLAWLETT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
CLAWLETT (CLAWLETT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, CLAWLETT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে CLAWLETT এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CLAWLETT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, CLAWLETT প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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CLAWLETT (CLAWLETT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI MemeBase EcosystemCreatorBid Ecosystem

CLAWLETT সম্পর্কে

CLAWLETT-এর বর্তমান দাম কত?

CLAWLETT-এর দাম Tk1.2937536545379843096000 এবং আজকে এটি 15.11% পরিবর্তিত হয়েছে।

CLAWLETT সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

CLAWLETT-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Meme,Base Ecosystem,AI Meme,CreatorBid Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে CLAWLETT-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

CLAWLETT-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk164.7935598046864000 এবং ATL হল Tk0.1382556476627063416000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 20955000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CLAWLETT সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:43:48 (UTC+8)

CLAWLETT (CLAWLETT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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