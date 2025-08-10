Clash of Lilliput প্রাইস (COL)
Clash of Lilliput(COL) বর্তমানে 0.175134USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.37MUSD। COL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Clash of Lilliput থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Clash of Lilliput থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0977619179 ছিল।
গত 60 দিনে, Clash of Lilliput থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0137861631 ছিল।
গত 90 দিনে, Clash of Lilliput থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0667298148255498 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.03%
|30 দিন
|$ +0.0977619179
|+55.82%
|60 দিন
|$ +0.0137861631
|+7.87%
|90 দিন
|$ -0.0667298148255498
|-27.58%
Clash of Lilliput এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.21%
-0.03%
+4.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.
Clash of Lilliput (COL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। COLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
