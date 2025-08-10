Clarity প্রাইস (CLARITY)
Clarity(CLARITY) বর্তমানে 0,0017792USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,52MUSD। CLARITY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CLARITY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CLARITY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Clarity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Clarity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0001408946 ছিল।
গত 60 দিনে, Clarity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0000961324 ছিল।
গত 90 দিনে, Clarity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0005301456262995807 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1,61%
|30 দিন
|$ +0,0001408946
|+7,92%
|60 দিন
|$ -0,0000961324
|-5,40%
|90 দিন
|$ -0,0005301456262995807
|-22,95%
Clarity এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0,00%
+1,61%
+10,30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.
