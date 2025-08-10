CLANKTARDIO প্রাইস (CLANKTARDIO)
CLANKTARDIO(CLANKTARDIO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 72.92KUSD। CLANKTARDIO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, CLANKTARDIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CLANKTARDIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CLANKTARDIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CLANKTARDIO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.05%
|30 দিন
|$ 0
|+44.46%
|60 দিন
|$ 0
|+45.50%
|90 দিন
|$ 0
|--
CLANKTARDIO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.88%
+5.05%
+21.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CLANKTARDIOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
