আজ Clanker Index (CLX)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.58, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLX-এর জন্য $ 1.58।
Clanker Index বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 305,527 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 193.05K CLX। গত 24 ঘণ্টায়, CLX এর ট্রেড হয়েছে $ 1.52 (নিম্ন) এবং $ 1.73 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.5 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.788604।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLX গত ঘণ্টায় +0.47% এবং গত 7 দিনে -10.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Clanker Index (CLX) এর মার্কেট তথ্য
$ 305.53K
--
$ 305.53K
193.05K
193,053.4231538925
Clanker Index এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 305.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। CLX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 193.05K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 193053.4231538925। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 305.53K।
Clanker Index-এর প্রাইসের ইতিহাস USD
24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.52
$ 1.52$ 1.52
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.73
$ 1.73$ 1.73
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ
$ 1.52
$ 1.52$ 1.52
$ 1.73
$ 1.73$ 1.73
$ 3.5
$ 3.5$ 3.5
$ 0.788604
$ 0.788604$ 0.788604
+0.47%
-8.18%
-10.39%
-10.39%
Clanker Index (CLX) প্রাইসের হিস্টরি USD
আজকে, Clanker Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.141176003133243 ছিল। গত 30 দিনে, Clanker Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1356614860 ছিল। গত 60 দিনে, Clanker Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1675002240 ছিল। গত 90 দিনে, Clanker Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5437249952371693 ছিল।
সময়সীমা
পরিবর্তন (USD)
পরিবর্তন (%)
আজ
$ -0.141176003133243
-8.18%
30 দিন
$ +0.1356614860
+8.59%
60 দিন
$ -0.1675002240
-10.60%
90 দিন
$ -0.5437249952371693
-25.60%
Clanker Index এর প্রাইস প্রেডিকশন
2030 সালের (5 বছরে) জন্য Clanker Index (CLX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CLX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%।
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Clanker Index (CLX) প্রাইস প্রেডিকশন
2040 সালে, Clanker Index এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC টুলসমূহ রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন। 2025–2026 সালে Clanker Index এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CLX এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Clanker Index এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Clanker Index সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
2030 সালে 1 Clanker Index-এর মূল্য কত হবে?
যদি Clanker Index বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Clanker Index-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
আজ Clanker Index-এর প্রাইস কত?
Clanker Index-এর আজকের প্রাইস $ 1.58। আজ, 30 দিন, 60 দিন এবং 90 দিনের ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের প্রাইসের ইতিহাস বিভাগটি দেখুন।
Clanker Index কি এখনও একটি ভাল বিনিয়োগ?
Clanker Index একটি সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা চলমানভাবে মার্কেটে অংশগ্রহণ করছে এবং ক্রমাগত এর ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন হচ্ছে। তবে, CLX-এ বিনিয়োগের মতো ক্রিপ্টো বিনিয়োগগুলো সহজাতভাবেই অস্থিতিশীল এবং এটি আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই হওয়া উচিত। আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগ করার আগে সবসময় স্বাধীনভাবে গবেষণা (DYOR) করুন এবং মার্কেটের অবস্থা বিবেচনা করুন।
MEXC সহ প্রধান প্রধান এক্সচেঞ্জগুলোর বিশ্বব্যাপী ট্রেডিং কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে CLX-এর লাইভ প্রাইস রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়। লিকুইডিটি, ট্রেডিং ভলিউম এবং সামগ্রিক মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে মার্কেটের প্রাইস ক্রমাগত ওঠানামা করে। আপনার পছন্দের মুদ্রায় Clanker Index-এর সাম্প্রতিকতম প্রাইস দেখতে এবং আরও তথ্যের জন্য CLX-এর প্রাইস-এ ভিজিট করুন।
কোন কোন বিষয় Clanker Index-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
CLX-এর প্রাইস বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেটের সামগ্রিক মনোভাব, ট্রেডিং ভলিউম, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা গ্রহণের প্রবণতা। বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেমন, সুদের হারের পরিবর্তন, লিকুইডিটি সাইকেল এবং নিয়ন্ত্রক সংকেত—এগুলোও প্রাইসের গতিবিধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রিয়েল-টাইম মার্কেটের পরিবর্তন এবং প্রজেক্ট আপডেট সম্পর্কে অবগত থাকতে, সর্বশেষ বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো ইনসাইটের জন্য MEXC নিউজ-এ ভিজিট করুন।
MEXC-তে কোন টোকেনের ট্রেডিং ভলিউম সর্বোচ্চ?
24-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম অনুসারে MEXC-তে বর্তমানে সর্বাধিক ট্রেড হওয়া টোকেনগুলো নিচে দেওয়া হলো। লাইভ মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রাইস এবং পারফরম্যান্স ক্রমাগত আপডেট করা হয়।
সবচেয়ে আলোচিত টোকেন
প্রাইস
পরিবর্তন
BTC
97,021.53
+0.19%
ETH
3,230.99
+1.03%
SOL
143.41
+0.79%
USDC
1.0005
-0.01%
PAXI
0.03527
+76.35%
আমি MEXC-তে CLX-এর জন্য কীভাবে একটি স্টপ-লস বা টেক-প্রফিট অর্ডার প্লেস করব?
MEXC স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার সমর্থন করে।
1. স্পট বা ফিউচার ট্রেডিং বিভাগে যান এবং CLX /USDT পেয়ারটি নির্বাচন করুন।
2. অর্ডারের ধরণ মেনু থেকে "স্টপ-লিমিট" বা "ট্রিগার অর্ডার" নির্বাচন করুন।
3. আপনার ট্রিগার প্রাইস (যে লেভেলে অর্ডার সক্রিয় হবে) এবং আপনার এক্সিকিউশন প্রাইস (যে প্রাইসে এটি পূরণ করা হবে) সেট করুন।
4. আপনার অর্ডারের বিবরণ নিশ্চিত করুন এবং জমা দিন।
Clanker Index-এর প্রাইস আপনার পজিশনের বিপরীতে গেলে আপনার স্টপ-লস অর্ডার সক্রিয় হবে, অন্যদিকে প্রাইস আপনার টার্গেট করা লাভের স্তরে পৌঁছালে টেক-প্রফিট অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে।
বিস্তারিত উদাহরণ এবং টিউটোরিয়ালের জন্য, MEXC স্পট ট্রেডিংয়ের গাইড দেখুন
এই বছর কি Clanker Index-এর প্রাইস আরও বাড়বে?
মার্কেটের অবস্থা এবং প্রজেক্টের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর Clanker Index-এর প্রাইস আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য Clanker Index (CLX)-এর প্রাইসের পূর্বাভাস দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:03:22 (UTC+8)
