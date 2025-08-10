City Tycoon Games প্রাইস (CTG)
City Tycoon Games(CTG) বর্তমানে 0.00125087USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.02KUSD। CTG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CTG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CTG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011584587 ছিল।
গত 60 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012476889 ছিল।
গত 90 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2498448820009154 ছিল।
City Tycoon Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.32%
-0.43%
-24.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
City Tycoon Games (CTG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CTGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
