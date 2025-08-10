CTG সম্পর্কে আরও

City Tycoon Games লোগো

City Tycoon Games প্রাইস (CTG)

তালিকাভুক্ত নয়

City Tycoon Games (CTG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00125087
$0.00125087$0.00125087
-0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে City Tycoon Games (CTG) এর প্রাইস

City Tycoon Games(CTG) বর্তমানে 0.00125087USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.02KUSD। CTG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

City Tycoon Games এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.43%
City Tycoon Games এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
12.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CTG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CTG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ City Tycoon Games (CTG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011584587 ছিল।
গত 60 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012476889 ছিল।
গত 90 দিনে, City Tycoon Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2498448820009154 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.43%
30 দিন$ -0.0011584587-92.61%
60 দিন$ -0.0012476889-99.74%
90 দিন$ -0.2498448820009154-99.50%

City Tycoon Games (CTG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

City Tycoon Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00124635
$ 0.00124635$ 0.00124635

$ 0.00126012
$ 0.00126012$ 0.00126012

$ 0.675682
$ 0.675682$ 0.675682

+0.32%

-0.43%

-24.30%

City Tycoon Games (CTG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 15.02K
$ 15.02K$ 15.02K

--
----

12.00M
12.00M 12.00M

City Tycoon Games (CTG) কী?

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

City Tycoon Games (CTG) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

City Tycoon Games (CTG) এর টোকেনোমিক্স

City Tycoon Games (CTG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CTGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: City Tycoon Games (CTG) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

CTG থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CTG থেকে VND
32.91664405
1 CTG থেকে AUD
A$0.0019138311
1 CTG থেকে GBP
0.0009256438
1 CTG থেকে EUR
0.0010632395
1 CTG থেকে USD
$0.00125087
1 CTG থেকে MYR
RM0.0053036888
1 CTG থেকে TRY
0.0508728829
1 CTG থেকে JPY
¥0.18387789
1 CTG থেকে ARS
ARS$1.656777315
1 CTG থেকে RUB
0.1000570913
1 CTG থেকে INR
0.1097263164
1 CTG থেকে IDR
Rp20.1753197561
1 CTG থেকে KRW
1.7373083256
1 CTG থেকে PHP
0.0709868725
1 CTG থেকে EGP
￡E.0.0607172298
1 CTG থেকে BRL
R$0.0067922241
1 CTG থেকে CAD
C$0.0017136919
1 CTG থেকে BDT
0.1517805658
1 CTG থেকে NGN
1.9155698093
1 CTG থেকে UAH
0.0516734397
1 CTG থেকে VES
Bs0.16011136
1 CTG থেকে CLP
$1.20834042
1 CTG থেকে PKR
Rs0.3544465232
1 CTG থেকে KZT
0.6750445042
1 CTG থেকে THB
฿0.0404281184
1 CTG থেকে TWD
NT$0.037401013
1 CTG থেকে AED
د.إ0.0045906929
1 CTG থেকে CHF
Fr0.001000696
1 CTG থেকে HKD
HK$0.0098068208
1 CTG থেকে MAD
.د.م0.0113078648
1 CTG থেকে MXN
$0.0232286559
1 CTG থেকে PLN
0.0045531668
1 CTG থেকে RON
лв0.0054412845
1 CTG থেকে SEK
kr0.0119708259
1 CTG থেকে BGN
лв0.0020889529
1 CTG থেকে HUF
Ft0.4244452084
1 CTG থেকে CZK
0.0262432526
1 CTG থেকে KWD
د.ك0.00038151535
1 CTG থেকে ILS
0.0042904841