Circuits of Value প্রাইস (COVAL)
Circuits of Value(COVAL) বর্তমানে 0.00109655USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.92MUSD। COVAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Circuits of Value থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044084 ছিল।
গত 30 দিনে, Circuits of Value থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003323466 ছিল।
গত 60 দিনে, Circuits of Value থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001347323 ছিল।
গত 90 দিনে, Circuits of Value থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000194260268204919 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00044084
|+67.23%
|30 দিন
|$ +0.0003323466
|+30.31%
|60 দিন
|$ +0.0001347323
|+12.29%
|90 দিন
|$ +0.000194260268204919
|+21.53%
Circuits of Value এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.31%
+67.23%
+60.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!
Circuits of Value (COVAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। COVALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
