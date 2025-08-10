Chutes প্রাইস (SN64)
Chutes(SN64) বর্তমানে 52.64USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 111.48MUSD। SN64 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN64 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN64 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chutes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.72 ছিল।
গত 30 দিনে, Chutes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.9705973760 ছিল।
গত 60 দিনে, Chutes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -23.1759970400 ছিল।
গত 90 দিনে, Chutes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.72
|+5.46%
|30 দিন
|$ +0.9705973760
|+1.84%
|60 দিন
|$ -23.1759970400
|-44.02%
|90 দিন
|$ 0
|--
Chutes এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.54%
+5.46%
+24.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Chutes (SN64) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN64টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SN64 থেকে VND
₫1,385,221.6
|1 SN64 থেকে AUD
A$80.5392
|1 SN64 থেকে GBP
￡38.9536
|1 SN64 থেকে EUR
€44.744
|1 SN64 থেকে USD
$52.64
|1 SN64 থেকে MYR
RM223.1936
|1 SN64 থেকে TRY
₺2,140.8688
|1 SN64 থেকে JPY
¥7,738.08
|1 SN64 থেকে ARS
ARS$69,721.68
|1 SN64 থেকে RUB
₽4,210.6736
|1 SN64 থেকে INR
₹4,617.5808
|1 SN64 থেকে IDR
Rp849,032.1392
|1 SN64 থেকে KRW
₩73,110.6432
|1 SN64 থেকে PHP
₱2,987.32
|1 SN64 থেকে EGP
￡E.2,555.1456
|1 SN64 থেকে BRL
R$285.8352
|1 SN64 থেকে CAD
C$72.1168
|1 SN64 থেকে BDT
৳6,387.3376
|1 SN64 থেকে NGN
₦80,612.3696
|1 SN64 থেকে UAH
₴2,174.5584
|1 SN64 থেকে VES
Bs6,737.92
|1 SN64 থেকে CLP
$50,850.24
|1 SN64 থেকে PKR
Rs14,916.0704
|1 SN64 থেকে KZT
₸28,407.7024
|1 SN64 থেকে THB
฿1,701.3248
|1 SN64 থেকে TWD
NT$1,573.936
|1 SN64 থেকে AED
د.إ193.1888
|1 SN64 থেকে CHF
Fr42.112
|1 SN64 থেকে HKD
HK$412.6976
|1 SN64 থেকে MAD
.د.م475.8656
|1 SN64 থেকে MXN
$977.5248
|1 SN64 থেকে PLN
zł191.6096
|1 SN64 থেকে RON
лв228.984
|1 SN64 থেকে SEK
kr503.7648
|1 SN64 থেকে BGN
лв87.9088
|1 SN64 থেকে HUF
Ft17,861.8048
|1 SN64 থেকে CZK
Kč1,104.3872
|1 SN64 থেকে KWD
د.ك16.0552
|1 SN64 থেকে ILS
₪180.5552