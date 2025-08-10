Chump Change প্রাইস (CHUMP)
Chump Change(CHUMP) বর্তমানে 0.00000748USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.48KUSD। CHUMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHUMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHUMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chump Change থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Chump Change থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000512 ছিল।
গত 60 দিনে, Chump Change থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000010707 ছিল।
গত 90 দিনে, Chump Change থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Chump Change এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.17%
+6.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS!
Chump Change (CHUMP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CHUMPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CHUMP থেকে VND
₫0.1968362
|1 CHUMP থেকে AUD
A$0.0000114444
|1 CHUMP থেকে GBP
￡0.0000055352
|1 CHUMP থেকে EUR
€0.000006358
|1 CHUMP থেকে USD
$0.00000748
|1 CHUMP থেকে MYR
RM0.0000317152
|1 CHUMP থেকে TRY
₺0.0003051092
|1 CHUMP থেকে JPY
¥0.00109956
|1 CHUMP থেকে ARS
ARS$0.00990726
|1 CHUMP থেকে RUB
₽0.0005963804
|1 CHUMP থেকে INR
₹0.0006561456
|1 CHUMP থেকে IDR
Rp0.1206451444
|1 CHUMP থেকে KRW
₩0.0103888224
|1 CHUMP থেকে PHP
₱0.00042449
|1 CHUMP থেকে EGP
￡E.0.0003603116
|1 CHUMP থেকে BRL
R$0.0000406164
|1 CHUMP থেকে CAD
C$0.0000102476
|1 CHUMP থেকে BDT
৳0.0009076232
|1 CHUMP থেকে NGN
₦0.0114547972
|1 CHUMP থেকে UAH
₴0.0003089988
|1 CHUMP থেকে VES
Bs0.00095744
|1 CHUMP থেকে CLP
$0.00724812
|1 CHUMP থেকে PKR
Rs0.0021195328
|1 CHUMP থেকে KZT
₸0.0040366568
|1 CHUMP থেকে THB
฿0.0002395096
|1 CHUMP থেকে TWD
NT$0.000223652
|1 CHUMP থেকে AED
د.إ0.0000274516
|1 CHUMP থেকে CHF
Fr0.000005984
|1 CHUMP থেকে HKD
HK$0.0000586432
|1 CHUMP থেকে MAD
.د.م0.0000676192
|1 CHUMP থেকে MXN
$0.0001389036
|1 CHUMP থেকে PLN
zł0.0000272272
|1 CHUMP থেকে RON
лв0.000032538
|1 CHUMP থেকে SEK
kr0.0000715836
|1 CHUMP থেকে BGN
лв0.0000124916
|1 CHUMP থেকে HUF
Ft0.0025381136
|1 CHUMP থেকে CZK
Kč0.0001569304
|1 CHUMP থেকে KWD
د.ك0.00000226644
|1 CHUMP থেকে ILS
₪0.0000256564