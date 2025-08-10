Chonk the Frog প্রাইস (CHONK)
Chonk the Frog(CHONK) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.46KUSD। CHONK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Chonk the Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Chonk the Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Chonk the Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Chonk the Frog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.27%
|30 দিন
|$ 0
|+1.18%
|60 দিন
|$ 0
|+3.18%
|90 দিন
|$ 0
|--
Chonk the Frog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.66%
-2.27%
+5.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this
Chonk the Frog (CHONK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CHONKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
