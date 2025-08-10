Chartreux Cat প্রাইস (CHART)
Chartreux Cat(CHART) বর্তমানে 0.00000844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.43KUSD। CHART থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHART থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHART এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chartreux Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Chartreux Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006560 ছিল।
গত 60 দিনে, Chartreux Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007727 ছিল।
গত 90 দিনে, Chartreux Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000006560
|+7.77%
|60 দিন
|$ +0.0000007727
|+9.16%
|90 দিন
|$ 0
|--
Chartreux Cat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
Chartreux Cat (CHART) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
