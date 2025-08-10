Charm AI প্রাইস (CHARM)
Charm AI(CHARM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.54KUSD। CHARM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHARM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHARM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Charm AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Charm AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Charm AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Charm AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.06%
|30 দিন
|$ 0
|+11.12%
|60 দিন
|$ 0
|-8.16%
|90 দিন
|$ 0
|--
Charm AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.64%
+0.06%
+3.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.
Charm AI (CHARM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CHARMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
