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Chain4Energy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00169321 USD। C4E-এর মার্কেট ক্যাপ 208,200 USD। C4E-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Chain4Energy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00169321 USD। C4E-এর মার্কেট ক্যাপ 208,200 USD। C4E-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

C4E সম্পর্কে আরও

C4E প্রাইসের তথ্য

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Chain4Energy প্রাইস (C4E)

তালিকাভুক্ত নয়

1 C4E থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00169321
$0.00169321$0.00169321
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Chain4Energy (C4E) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:31:08 (UTC+8)

Chain4Energy-এর আজকের প্রাইস

আজ Chain4Energy (C4E)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00169321, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান C4E থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি C4E-এর জন্য $ 0.00169321

Chain4Energy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 208,200 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 122.96M C4E। গত 24 ঘণ্টায়, C4E এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00158544 (নিম্ন) এবং $ 0.00170581 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.079614 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, C4E গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -4.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.14-তে পৌঁছেছে।

Chain4Energy (C4E) এর মার্কেট তথ্য

$ 208.20K
$ 208.20K$ 208.20K

$ 0.14
$ 0.14$ 0.14

$ 537.73K
$ 537.73K$ 537.73K

122.96M
122.96M 122.96M

317,588,087.189809
317,588,087.189809 317,588,087.189809

Chain4Energy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 208.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.14। C4E এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 122.96M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 317588087.189809। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 537.73K

Chain4Energy-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00158544
$ 0.00158544$ 0.00158544
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00170581
$ 0.00170581$ 0.00170581
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00158544
$ 0.00158544$ 0.00158544

$ 0.00170581
$ 0.00170581$ 0.00170581

$ 0.079614
$ 0.079614$ 0.079614

$ 0
$ 0$ 0

--

+6.96%

-4.17%

-4.17%

Chain4Energy (C4E) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Chain4Energy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011016 ছিল।
গত 30 দিনে, Chain4Energy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003311820 ছিল।
গত 60 দিনে, Chain4Energy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009170296 ছিল।
গত 90 দিনে, Chain4Energy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00011016+6.96%
30 দিন$ -0.0003311820-19.55%
60 দিন$ -0.0009170296-54.15%
90 দিন----

Chain4Energy এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Chain4Energy (C4E) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, C4E এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Chain4Energy (C4E) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Chain4Energy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Chain4Energy এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? C4E এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Chain4Energy প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Chain4Energy সম্পর্কে

চেইন4এনার্জি কী সম্পর্কে?

চেইন4এনার্জি (C4E) একটি DePIN L1 ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্ম, যা বিভিন্ন উদ্ভাবনী শক্তি ও ই-মোবিলিটি অ্যাপ্লিকেশনকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি বিকেন্দ্রীকৃত এবং গণতান্ত্রিক সম্প্রদায়ভিত্তিক ইকোসিস্টেম তৈরি করে।

চেইন4এনার্জি কী বিষয়ে অনন্য?

চেইন4এনার্জি DePIN প্রোত্সাহন মডেল অন্তর্ভুক্ত করে, ইকোসিস্টেমে অবদান এবং জড়িত থাকার জন্য পুরস্কৃত করে নিষ্ক্রিয় আয়ের সুযোগ প্রদান করে। এই মডেল একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল পিয়ার-টু-পিয়ার শক্তি বাণিজ্য সক্ষম করা।

Chain4Energy-এর বর্তমান দাম কত?

Chain4Energy Tk0.2082314204454425816000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.95% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

C4E-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

C4E-এর মার্কেট ক্যাপ Tk25604491.90398187200000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4379 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Chain4Energy-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

C4E-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 122961773.252812 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Chain4Energy Tk0.1949778369080164224000 এবং Tk0.2097809718286806776000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Chain4Energy-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk9.79095109723156944000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

C4E-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

C4E বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Chain4Energy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:31:08 (UTC+8)

Chain4Energy (C4E) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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