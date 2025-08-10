Chain of Legends প্রাইস (CLEG)
Chain of Legends(CLEG) বর্তমানে 0.00042627USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.13KUSD। CLEG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CLEG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Chain of Legends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Chain of Legends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000052555 ছিল।
গত 60 দিনে, Chain of Legends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000941138 ছিল।
গত 90 দিনে, Chain of Legends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000027651755034842 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.73%
|30 দিন
|$ +0.0000052555
|+1.23%
|60 দিন
|$ +0.0000941138
|+22.08%
|90 দিন
|$ -0.0000027651755034842
|-0.64%
Chain of Legends এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+1.73%
+7.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.
|1 CLEG থেকে VND
₫11.21729505
|1 CLEG থেকে AUD
A$0.0006521931
|1 CLEG থেকে GBP
￡0.0003154398
|1 CLEG থেকে EUR
€0.0003623295
|1 CLEG থেকে USD
$0.00042627
|1 CLEG থেকে MYR
RM0.0018073848
|1 CLEG থেকে TRY
₺0.0173364009
|1 CLEG থেকে JPY
¥0.06266169
|1 CLEG থেকে ARS
ARS$0.564594615
|1 CLEG থেকে RUB
₽0.0340973373
|1 CLEG থেকে INR
₹0.0373924044
|1 CLEG থেকে IDR
Rp6.8753216181
|1 CLEG থেকে KRW
₩0.5920378776
|1 CLEG থেকে PHP
₱0.0241908225
|1 CLEG থেকে EGP
￡E.0.0206911458
|1 CLEG থেকে BRL
R$0.0023146461
|1 CLEG থেকে CAD
C$0.0005839899
|1 CLEG থেকে BDT
৳0.0517236018
|1 CLEG থেকে NGN
₦0.6527856153
|1 CLEG থেকে UAH
₴0.0176092137
|1 CLEG থেকে VES
Bs0.05456256
|1 CLEG থেকে CLP
$0.41177682
|1 CLEG থেকে PKR
Rs0.1207878672
|1 CLEG থেকে KZT
₸0.2300408682
|1 CLEG থেকে THB
฿0.0137770464
|1 CLEG থেকে TWD
NT$0.012745473
|1 CLEG থেকে AED
د.إ0.0015644109
|1 CLEG থেকে CHF
Fr0.000341016
|1 CLEG থেকে HKD
HK$0.0033419568
|1 CLEG থেকে MAD
.د.م0.0038534808
|1 CLEG থেকে MXN
$0.0079158339
|1 CLEG থেকে PLN
zł0.0015516228
|1 CLEG থেকে RON
лв0.0018542745
|1 CLEG থেকে SEK
kr0.0040794039
|1 CLEG থেকে BGN
лв0.0007118709
|1 CLEG থেকে HUF
Ft0.1446419364
|1 CLEG থেকে CZK
Kč0.0089431446
|1 CLEG থেকে KWD
د.ك0.00013001235
|1 CLEG থেকে ILS
₪0.0014621061