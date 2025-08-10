Chain Guardians প্রাইস (CGG)
Chain Guardians(CGG) বর্তমানে 0.00360872USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 403.82KUSD। CGG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Chain Guardians থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017767 ছিল।
গত 30 দিনে, Chain Guardians থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027246896 ছিল।
গত 60 দিনে, Chain Guardians থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035659786 ছিল।
গত 90 দিনে, Chain Guardians থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009294701257795567 ছিল।
Chain Guardians এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.51%
+96.98%
+8.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
Chain Guardians (CGG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CGGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CGG থেকে VND
₫94.9634668
|1 CGG থেকে AUD
A$0.0055213416
|1 CGG থেকে GBP
￡0.0026704528
|1 CGG থেকে EUR
€0.003067412
|1 CGG থেকে USD
$0.00360872
|1 CGG থেকে MYR
RM0.0153009728
|1 CGG থেকে TRY
₺0.1467666424
|1 CGG থেকে JPY
¥0.53048184
|1 CGG থেকে ARS
ARS$4.77974964
|1 CGG থেকে RUB
₽0.2886615128
|1 CGG থেকে INR
₹0.3165569184
|1 CGG থেকে IDR
Rp58.2051531416
|1 CGG থেকে KRW
₩5.0120790336
|1 CGG থেকে PHP
₱0.20479486
|1 CGG থেকে EGP
￡E.0.1751672688
|1 CGG থেকে BRL
R$0.0195953496
|1 CGG থেকে CAD
C$0.0049439464
|1 CGG থেকে BDT
৳0.4378820848
|1 CGG থেকে NGN
₦5.5263577208
|1 CGG থেকে UAH
₴0.1490762232
|1 CGG থেকে VES
Bs0.46191616
|1 CGG থেকে CLP
$3.48602352
|1 CGG থেকে PKR
Rs1.0225668992
|1 CGG থেকে KZT
₸1.9474818352
|1 CGG থেকে THB
฿0.1166338304
|1 CGG থেকে TWD
NT$0.107900728
|1 CGG থেকে AED
د.إ0.0132440024
|1 CGG থেকে CHF
Fr0.002886976
|1 CGG থেকে HKD
HK$0.0282923648
|1 CGG থেকে MAD
.د.م0.0326228288
|1 CGG থেকে MXN
$0.0670139304
|1 CGG থেকে PLN
zł0.0131357408
|1 CGG থেকে RON
лв0.015697932
|1 CGG থেকে SEK
kr0.0345354504
|1 CGG থেকে BGN
лв0.0060265624
|1 CGG থেকে HUF
Ft1.2245108704
|1 CGG থেকে CZK
Kč0.0757109456
|1 CGG থেকে KWD
د.ك0.0011006596
|1 CGG থেকে ILS
₪0.0123779096