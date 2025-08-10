Chadette প্রাইস (CHADETTE)
Chadette(CHADETTE) বর্তমানে 0.00249067USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.47MUSD। CHADETTE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CHADETTE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHADETTE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chadette থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029231 ছিল।
গত 30 দিনে, Chadette থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004282086 ছিল।
গত 60 দিনে, Chadette থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008720450 ছিল।
গত 90 দিনে, Chadette থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002681087931193786 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029231
|+13.30%
|30 দিন
|$ +0.0004282086
|+17.19%
|60 দিন
|$ -0.0008720450
|-35.01%
|90 দিন
|$ -0.002681087931193786
|-51.84%
Chadette এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+13.30%
+11.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.
