CF Large Cap Index-এর আজকের লাইভ প্রাইস 9.42 USD। LCAP-এর মার্কেট ক্যাপ 5,745,755 USD। LCAP থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
CF Large Cap Index (LCAP) লাইভ প্রাইস চার্ট
CF Large Cap Index-এর আজকের প্রাইস

আজ CF Large Cap Index (LCAP)-এর লাইভ প্রাইস $ 9.42, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LCAP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LCAP-এর জন্য $ 9.42

CF Large Cap Index বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,745,755 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 611.58K LCAP। গত 24 ঘণ্টায়, LCAP এর ট্রেড হয়েছে $ 9.08 (নিম্ন) এবং $ 9.89 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 13.34 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 9.08

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LCAP গত ঘণ্টায় +0.36% এবং গত 7 দিনে -2.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

CF Large Cap Index (LCAP) এর মার্কেট তথ্য

CF Large Cap Index এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.75M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। LCAP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 611.58K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 611579.4397207259। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.75M

CF Large Cap Index-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

+0.36%

-4.27%

-2.05%

-2.05%

CF Large Cap Index (LCAP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CF Large Cap Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.421018344985619 ছিল।
গত 30 দিনে, CF Large Cap Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.5594291900 ছিল।
গত 60 দিনে, CF Large Cap Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CF Large Cap Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.421018344985619-4.27%
30 দিন$ -1.5594291900-16.55%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

CF Large Cap Index এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য CF Large Cap Index (LCAP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LCAP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য CF Large Cap Index (LCAP) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, CF Large Cap Index এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CF Large Cap Index সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 CF Large Cap Index-এর মূল্য কত হবে?
যদি CF Large Cap Index বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। CF Large Cap Index-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
CF Large Cap Index (LCAP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

CF Large Cap Index সম্পর্কে আরও জানুন

