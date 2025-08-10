Cerebrum প্রাইস (CBM)
Cerebrum(CBM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.34KUSD। CBM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CBM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cerebrum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cerebrum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Cerebrum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Cerebrum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Cerebrum এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+10.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
Cerebrum (CBM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
