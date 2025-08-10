CEREAL প্রাইস (CEP)
CEREAL(CEP) বর্তমানে 0.00103USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 185.51KUSD। CEP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CEP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CEP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CEREAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CEREAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006519005 ছিল।
গত 60 দিনে, CEREAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007182312 ছিল।
গত 90 দিনে, CEREAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003044850946293533 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.40%
|30 দিন
|$ -0.0006519005
|-63.29%
|60 দিন
|$ -0.0007182312
|-69.73%
|90 দিন
|$ -0.003044850946293533
|-74.72%
CEREAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.08%
+0.40%
-34.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CEREAL (CEP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CEPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CEP থেকে VND
₫27.10445
|1 CEP থেকে AUD
A$0.0015759
|1 CEP থেকে GBP
￡0.0007622
|1 CEP থেকে EUR
€0.0008755
|1 CEP থেকে USD
$0.00103
|1 CEP থেকে MYR
RM0.0043672
|1 CEP থেকে TRY
₺0.0418901
|1 CEP থেকে JPY
¥0.15141
|1 CEP থেকে ARS
ARS$1.364235
|1 CEP থেকে RUB
₽0.0823897
|1 CEP থেকে INR
₹0.0903516
|1 CEP থেকে IDR
Rp16.6129009
|1 CEP থেকে KRW
₩1.4305464
|1 CEP থেকে PHP
₱0.0584525
|1 CEP থেকে EGP
￡E.0.0499962
|1 CEP থেকে BRL
R$0.0055929
|1 CEP থেকে CAD
C$0.0014111
|1 CEP থেকে BDT
৳0.1249802
|1 CEP থেকে NGN
₦1.5773317
|1 CEP থেকে UAH
₴0.0425493
|1 CEP থেকে VES
Bs0.13184
|1 CEP থেকে CLP
$0.99498
|1 CEP থেকে PKR
Rs0.2918608
|1 CEP থেকে KZT
₸0.5558498
|1 CEP থেকে THB
฿0.0332896
|1 CEP থেকে TWD
NT$0.030797
|1 CEP থেকে AED
د.إ0.0037801
|1 CEP থেকে CHF
Fr0.000824
|1 CEP থেকে HKD
HK$0.0080752
|1 CEP থেকে MAD
.د.م0.0093112
|1 CEP থেকে MXN
$0.0191271
|1 CEP থেকে PLN
zł0.0037492
|1 CEP থেকে RON
лв0.0044805
|1 CEP থেকে SEK
kr0.0098571
|1 CEP থেকে BGN
лв0.0017201
|1 CEP থেকে HUF
Ft0.3494996
|1 CEP থেকে CZK
Kč0.0216094
|1 CEP থেকে KWD
د.ك0.00031415
|1 CEP থেকে ILS
₪0.0035329