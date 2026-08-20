Central African Republic Meme প্রাইস (CAR)
আজ Central African Republic Meme (CAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00287244, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAR-এর জন্য $ 0.00287244।
Central African Republic Meme বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,852,233 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 992.96M CAR। গত 24 ঘণ্টায়, CAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00260363 (নিম্ন) এবং $ 0.00291546 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.775747 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00151543।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAR গত ঘণ্টায় -0.52% এবং গত 7 দিনে +12.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.75K-তে পৌঁছেছে।
Central African Republic Meme এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.85M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.75K। CAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 992.96M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 992957915.876973। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.85M।
-0.52%
+10.13%
+12.29%
+12.29%
আজকে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00026427 ছিল।
গত 30 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001838631 ছিল।
গত 60 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004002845 ছিল।
গত 90 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000021178948533 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00026427
|+10.13%
|30 দিন
|$ -0.0001838631
|-6.40%
|60 দিন
|$ -0.0004002845
|-13.93%
|90 দিন
|$ -0.000000021178948533
|-0.00%
2040 সালে, Central African Republic Meme এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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CAR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk0.3532534424816219424000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 10.13% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Central African Republic Meme-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, CAR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
CAR-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের CAR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Central African Republic Meme-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0.3201951165031907848000 থেকে Tk0.3585440536329634416000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
CAR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং CAR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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