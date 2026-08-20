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Central African Republic Meme-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00287244 USD। CAR-এর মার্কেট ক্যাপ 2,852,233 USD। CAR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Central African Republic Meme-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00287244 USD। CAR-এর মার্কেট ক্যাপ 2,852,233 USD। CAR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Central African Republic Meme প্রাইস (CAR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CAR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00287255
$0.00287255$0.00287255
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Central African Republic Meme (CAR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:30:22 (UTC+8)

Central African Republic Meme-এর আজকের প্রাইস

আজ Central African Republic Meme (CAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00287244, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CAR-এর জন্য $ 0.00287244

Central African Republic Meme বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,852,233 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 992.96M CAR। গত 24 ঘণ্টায়, CAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00260363 (নিম্ন) এবং $ 0.00291546 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.775747 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00151543

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CAR গত ঘণ্টায় -0.52% এবং গত 7 দিনে +12.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.75K-তে পৌঁছেছে।

Central African Republic Meme (CAR) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

$ 1.75K
$ 1.75K$ 1.75K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

992.96M
992.96M 992.96M

992,957,915.876973
992,957,915.876973 992,957,915.876973

Central African Republic Meme এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.85M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.75K। CAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 992.96M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 992957915.876973। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.85M

Central African Republic Meme-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00260363
$ 0.00260363$ 0.00260363
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00291546
$ 0.00291546$ 0.00291546
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00260363
$ 0.00260363$ 0.00260363

$ 0.00291546
$ 0.00291546$ 0.00291546

$ 0.775747
$ 0.775747$ 0.775747

$ 0.00151543
$ 0.00151543$ 0.00151543

-0.52%

+10.13%

+12.29%

+12.29%

Central African Republic Meme (CAR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00026427 ছিল।
গত 30 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001838631 ছিল।
গত 60 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004002845 ছিল।
গত 90 দিনে, Central African Republic Meme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000021178948533 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00026427+10.13%
30 দিন$ -0.0001838631-6.40%
60 দিন$ -0.0004002845-13.93%
90 দিন$ -0.000000021178948533-0.00%

Central African Republic Meme এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Central African Republic Meme (CAR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CAR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Central African Republic Meme (CAR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Central African Republic Meme এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Central African Republic Meme (CAR) রিসোর্স

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বিভাগ :

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Central African Republic Meme সম্পর্কে

CAR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.3532534424816219424000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 10.13% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Central African Republic Meme-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, CAR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

CAR-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের CAR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Central African Republic Meme-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.3201951165031907848000 থেকে Tk0.3585440536329634416000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

CAR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং CAR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Central African Republic Meme সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:30:22 (UTC+8)

Central African Republic Meme (CAR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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