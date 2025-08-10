Celo Japanese Yen প্রাইস (CJPY)
Celo Japanese Yen(CJPY) বর্তমানে 0.00678866USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.62KUSD। CJPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CJPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CJPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Celo Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Celo Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000423822 ছিল।
গত 60 দিনে, Celo Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001246452 ছিল।
গত 90 দিনে, Celo Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.27%
|30 দিন
|$ -0.0000423822
|-0.62%
|60 দিন
|$ -0.0001246452
|-1.83%
|90 দিন
|$ 0
|--
Celo Japanese Yen এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.27%
+0.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
