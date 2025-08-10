CUSD সম্পর্কে আরও

Celo Dollar লোগো

Celo Dollar প্রাইস (CUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Celo Dollar (CUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999438
$0.999438$0.999438
0.00%1D
mexc
MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে Celo Dollar (CUSD) এর প্রাইস

Celo Dollar(CUSD) বর্তমানে 0.999331USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.54MUSD। CUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Celo Dollar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.05%
Celo Dollar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
35.55M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Celo Dollar (CUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005780668207561 ছিল।
গত 30 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011137543 ছিল।
গত 60 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007290119 ছিল।
গত 90 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025540724106332 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0005780668207561-0.05%
30 দিন$ -0.0011137543-0.11%
60 দিন$ -0.0007290119-0.07%
90 দিন$ +0.0025540724106332+0.26%

Celo Dollar (CUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Celo Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.995576
$ 0.995576$ 0.995576

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.02%

-0.05%

-0.20%

Celo Dollar (CUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 35.54M
$ 35.54M$ 35.54M

--
----

35.55M
35.55M 35.55M

Celo Dollar (CUSD) কী?

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Celo Dollar (CUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Celo Dollar (CUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

