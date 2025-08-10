Celo Dollar প্রাইস (CUSD)
Celo Dollar(CUSD) বর্তমানে 0.999331USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.54MUSD। CUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005780668207561 ছিল।
গত 30 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011137543 ছিল।
গত 60 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007290119 ছিল।
গত 90 দিনে, Celo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025540724106332 ছিল।
|আজ
|$ -0.0005780668207561
|-0.05%
|30 দিন
|$ -0.0011137543
|-0.11%
|60 দিন
|$ -0.0007290119
|-0.07%
|90 দিন
|$ +0.0025540724106332
|+0.26%
Celo Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.
Celo Dollar (CUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CUSD থেকে VND
₫26,297.395265
|1 CUSD থেকে AUD
A$1.52897643
|1 CUSD থেকে GBP
￡0.73950494
|1 CUSD থেকে EUR
€0.84943135
|1 CUSD থেকে USD
$0.999331
|1 CUSD থেকে MYR
RM4.23716344
|1 CUSD থেকে TRY
₺40.64279177
|1 CUSD থেকে JPY
¥146.901657
|1 CUSD থেকে ARS
ARS$1,323.6139095
|1 CUSD থেকে RUB
₽79.93648669
|1 CUSD থেকে INR
₹87.66131532
|1 CUSD থেকে IDR
Rp16,118.23967893
|1 CUSD থেকে KRW
₩1,387.95083928
|1 CUSD থেকে PHP
₱56.71203425
|1 CUSD থেকে EGP
￡E.48.50752674
|1 CUSD থেকে BRL
R$5.42636733
|1 CUSD থেকে CAD
C$1.36908347
|1 CUSD থেকে BDT
৳121.25882354
|1 CUSD থেকে NGN
₦1,530.36550009
|1 CUSD থেকে UAH
₴41.28236361
|1 CUSD থেকে VES
Bs127.914368
|1 CUSD থেকে CLP
$965.353746
|1 CUSD থেকে PKR
Rs283.17043216
|1 CUSD থেকে KZT
₸539.29896746
|1 CUSD থেকে THB
฿32.29837792
|1 CUSD থেকে TWD
NT$29.8799969
|1 CUSD থেকে AED
د.إ3.66754477
|1 CUSD থেকে CHF
Fr0.7994648
|1 CUSD থেকে HKD
HK$7.83475504
|1 CUSD থেকে MAD
.د.م9.03395224
|1 CUSD থেকে MXN
$18.55757667
|1 CUSD থেকে PLN
zł3.63756484
|1 CUSD থেকে RON
лв4.34708985
|1 CUSD থেকে SEK
kr9.56359767
|1 CUSD থেকে BGN
лв1.66888277
|1 CUSD থেকে HUF
Ft339.09299492
|1 CUSD থেকে CZK
Kč20.96596438
|1 CUSD থেকে KWD
د.ك0.304795955
|1 CUSD থেকে ILS
₪3.42770533