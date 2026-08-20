CC0 COMPANY প্রাইস (CC0COMPANY)
আজ CC0 COMPANY (CC0COMPANY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.29% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CC0COMPANY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CC0COMPANY-এর জন্য $ 0।
CC0 COMPANY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 23,347 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 574.53M CC0COMPANY। গত 24 ঘণ্টায়, CC0COMPANY এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00354715 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CC0COMPANY গত ঘণ্টায় -0.47% এবং গত 7 দিনে +12.93% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
CC0 COMPANY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 23.35K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। CC0COMPANY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 574.53M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 40.64K।
-0.47%
-2.29%
+12.93%
+12.93%
আজকে, CC0 COMPANY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CC0 COMPANY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CC0 COMPANY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CC0 COMPANY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.29%
|30 দিন
|$ 0
|-60.62%
|60 দিন
|$ 0
|-28.70%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, CC0 COMPANY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজকের CC0 COMPANY (CC0COMPANY)-এর দাম কত?
লাইভ দাম Tk, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন -2.29% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।
CC0COMPANY-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?
CC0COMPANY-এর প্রচলিত সরবরাহ 574527828.4787183, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।
বর্তমানে কতজন হোল্ডার CC0 COMPANY মালিকানাধীন আছে?
মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে CC0COMPANY-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।
আজকের CC0 COMPANY-এর বাজার মূলধন কত?
বাজার মূলধন Tk2871220.32892538312000 পর্যন্ত রয়েছে, যা CC0 COMPANY-কে বিশ্বের #6975 র্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।
আজকে CC0COMPANY কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।
CC0 COMPANY-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?
গত 24 ঘন্টায় -2.29% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, Base Ecosystem,E-commerce,Zora Creator-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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