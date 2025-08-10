cbBTC Core Morpho Vault প্রাইস (GTCBBTCC)
cbBTC Core Morpho Vault(GTCBBTCC) বর্তমানে 117,916USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.30MUSD। GTCBBTCC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GTCBBTCC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GTCBBTCC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, cbBTC Core Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -180.4535617171 ছিল।
গত 30 দিনে, cbBTC Core Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3,589.4102064000 ছিল।
গত 60 দিনে, cbBTC Core Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8,086.9033204000 ছিল।
গত 90 দিনে, cbBTC Core Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,620.37210514916 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -180.4535617171
|-0.15%
|30 দিন
|$ +3,589.4102064000
|+3.04%
|60 দিন
|$ +8,086.9033204000
|+6.86%
|90 দিন
|$ +12,620.37210514916
|+11.99%
cbBTC Core Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.22%
-0.15%
+4.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
