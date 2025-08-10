CATULU প্রাইস (CATULU)
CATULU(CATULU) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.70KUSD। CATULU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CATULU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CATULU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CATULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CATULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CATULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CATULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.06%
|30 দিন
|$ 0
|-7.09%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
CATULU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.59%
+0.06%
+11.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.
