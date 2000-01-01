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ক্রিপ্টোর বিভাগসমূহ

MEXC-তে ইকোসিস্টেম, ব্যবহার, প্রযুক্তি ইত্যাদির দ্বারা গ্রুপ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগ এবং সেক্টরগুলো এক্সপ্লোর করুন। বিভাগগুলোকে 24 ঘণ্টার প্রাইসের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। যেকোনো বিভাগের অন্তর্ভুক্ত টোকেন এবং সাম্প্রতিক মার্কেট পারফরম্যান্স দেখতে সেটি নির্বাচন করুন।

#বিভাগশীর্ষ দরবৃদ্ধি
451ভিত্তি বাস্তুতন্ত্র
TOSHE
DELU
$BAES
----------1540452এক্স লেয়ার ইকোসিস্টেম
XFROG
GOUT COIN
OKIE
----------36453মূল বাস্তুতন্ত্র
CLND
ASX
WCORE
----------11454মাসা বাস্তুতন্ত্র
MAS
----------1455লিকুইড রিস্টেকিং টোকেন
RSETH
EZETH
RSWETH
--------$ 17.89M14456কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র
HOSKY
CRAWJU
SUGAR
----------58457ব্রিজড স্টেবলকয়েন
USDT
USDC.E
USDT
-----100.00%--$ 1.55B18458মোড ইকোসিস্টেম
RSETH
WRSETH
MODE
----------24459লিনিয়া বাস্তুতন্ত্র
LINDA
SCM
SIDUS
----------58460লেন্স ইকোসিস্টেম
LINK
----------1461আস্তার zkEVM বাস্তুতন্ত্র
BONSAICOIN
----------1462Doma Ecosystem
USDC.E
----------1463মরফ এল২ বাস্তুতন্ত্র
MX
AUDX
BGB
----------10464অপরিবর্তনীয় zkEVM ইকোসিস্টেম
OIK
TGT
NFTL
----------13465Gravity L1 Ecosystem
G
----------1466ওয়েসিস বাস্তুতন্ত্র
STOAS
SGC
MCHC
----------5467বোবা নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম
BOBA
MIMATIC
ACX
----------7468স্মার্টবিসিএইচ ইকোসিস্টেম
WBCH
----------1469ভয়ে নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম
VOI
----------1470বিটলেয়ার ইকোসিস্টেম
BRBTC
UNIBTC
PELL
----------5471মরূদ্যান পান্না বাস্তুতন্ত্র
WBTC
ETH
AVAX
----------4472ইথেরিয়াম ক্লাসিক ইকোসিস্টেম
WETC
USC
----------2473থিটা বাস্তুতন্ত্র
TDROP
WBNB
THETA
----------4474নক্ষত্রপুঞ্জ নেটওয়ার্ক বাস্তুতন্ত্র
UP
DOR
----------2475VeChain ইকোসিস্টেম
VTHO
SHA
USDGLO
----------6476সেলো বাস্তুতন্ত্র
ETHIX
PERKOS
SELFCLAW
----------44477বিটেনসর ইভিএম ইকোসিস্টেম
LINK
WTAO
----------2478বিশ্ব শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্র
IDRX
DNA
BOWSER
----------18479হেডেরা বাস্তুতন্ত্র
HBARBARIAN
DINO
SAUCEINU
----------34480ওরাইচেইন বাস্তুতন্ত্র
ORAIX
OCH
AIRI
----------3481বিস্ফোরণ বাস্তুতন্ত্র
OX
BAG
OHNO
----------31482ক্লেভার বাস্তুতন্ত্র
KLV
----------1483অসমোসিস বাস্তুতন্ত্র
HUAHUA
BOOT
GRAV
----------87484বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র
TYAG
GRIND
PLANB
----------40485ট্রন ইকোসিস্টেম
ZAPO
JM
USDWON
----------82486লিকুইড রিস্টেকড ইটিএইচ
PZETH
CMETH
YNETHX
--------$ 41.04K3487তরল পুনঃস্থাপন করা SOL
SSOL
KYSOL
EZSOL
--------$ 19.03K3488স্ট্যাক ইকোসিস্টেম
WELSH
LEO
NASTY
----------13489বোটানিক্স ইকোসিস্টেম
PBTC
USDC.E
WETH
----------5490ওয়ানচেইন ইকোসিস্টেম
WANBTC
ZOO
WANETH
----------3491তরল স্টেকড এসওএল
VSOL
SSOL
LANTERNSOL
--------$ 41.94M27492Cookie Chain Ecosystem
COOK
----------1493এলপি টোকেন
ARM-WETH-EETH
ARM-WETH
ARM-WETH-STETH
--------$ 8.14M10494ফোগো বাস্তুতন্ত্র
IFOGO
STFOGO
WFOGO
----------3495লিকুইড স্টেকড ইটিএইচ
OETH
ABSETH
WSUPEROETHB
--------$ 82.18M20496ব্রিজড ডব্লিউবিএনবি
WBNB
--------$ 4.53K1497আরবিট্রাম নোভা ইকোসিস্টেম
ARB
AIUS
USDC
----------3498ব্রিজড WETH
WEETH
WETH
WETH
--------$ 1.15B4499জামা গেটওয়ে মেইননেট ইকোসিস্টেম
ZAMA
----------1500টাওয়ার ডিফেন্স গেম
EPIKO
--------$ 69.441

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সির বিভাগ এবং সেক্টরগুলো কী?
ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগগুলো শেয়ার করা ফিচার, যেমন অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি, ব্যবহার বা ইকোসিস্টেমের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলোকে গ্রুপ করে। এই শ্রেণীবিভাগ ব্যবহারকারীদের সহজেই মার্কেট নেভিগেট করতে এবং DeFi, মিমকয়েন বা লেয়ার 1 ব্লকচেইনের মতো নির্দিষ্ট নিশগুলো ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।
একটি একক ক্রিপ্টোকারেন্সি কি একাধিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?
হ্যাঁ। যেহেতু ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রায়শই একাধিক কার্যকরী ফিচার থাকে, তাই একটি একক টোকেন বেশ কয়েকটি সেক্টর জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইথেরিয়ামকে একটি লেয়ার 1 ব্লকচেইন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তবে এটি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং Web3 পরিকাঠামো বিভাগগুলোরও একটি মৌলিক অংশ।
সময়ের সাথে সাথে কী কী নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগ যোগ করা হয়?
অবশ্যই। Web3 ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত গতিশীল। যেহেতু নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, প্রোটোকল বা মার্কেট ন্যারেটিভগুলোর আবির্ভাব ঘটছে, সেহেতু আমরা ক্রমাগত আমাদের সূচক আপডেট করি এবং চির-পরিবর্তনশীল ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে নতুন সেক্টর যোগ করি।
ক্রিপ্টো বিভাগগুলো পরীক্ষা করা কীভাবে আমাকে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করতে পারে?
ক্রিপ্টো সেক্টরগুলো ট্র্যাক করার মাধ্যমে, আপনি অর্থের প্রবাহ এবং মার্কেটের উদীয়মান ট্রেন্ডগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। যখন একটি নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ জনপ্রিয় হয়, তখন বিভাগটি পরীক্ষা করা আপনাকে দ্রুত সংশ্লিষ্ট টোকেনগুলোর পারফরম্যান্স তুলনা করতে এবং সেক্টর রোটেশন থেকে লাভবান হতে দেয়।

ডিসক্লেইমার

এই পেজের সব ক্রিপ্টোকারেন্সির বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ নিয়ম এবং মার্কেট ডেটা স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। MEXC এই তথ্যের নির্ভুলতা বা সময়োপযোগীতার নিশ্চয়তা দেয় না। সেক্টরে অন্তর্ভুক্তি কোনো সমর্থন বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি কোনো আর্থিক পরামর্শ নয়। ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে উচ্চ ঝুঁকি জড়িত; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন।