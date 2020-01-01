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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.0497
+2.06%
+24.15%
+24.12%
$ 50.98M
$ 1.42M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.0407
+0.64%
+15.41%
+15.22%
$ 40.40M
$ 3.90M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1876
-0.42%
+12.04%
+7.05%
$ 13.92M
$ 321.76K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04809
-0.27%
+16.79%
+15.64%
$ 11.07M
$ 1.60M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+5.30%
0.00%
$ 9.63M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.00834
+1.79%
+41.21%
+17.68%
$ 8.49M
$ 27.21M
7
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.396E-5
0.00%
+18.10%
+19.11%
$ 1.40M
--
8
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001284
+1.73%
+11.14%
+5.28%
$ 1.24M
$ 495.39M
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00044028
+0.02%
+0.23%
+16.15%
$ 440.25K
$ 17.36K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.9876E-8
-0.39%
+7.30%
+5.70%
$ 253.90K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00232961
-0.02%
--
+10.69%
$ 102.57K
$ 1.38K
12
Aped
Aped
APED
$ 0.091389
0.00%
--
+14.62%
$ 91.39K
$ 230.06
13
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 9.017E-5
-0.70%
+11.60%
+12.31%
$ 90.11K
--
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 5.629E-5
-0.67%
+12.50%
+14.76%
$ 55.01K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 7.6911E-11
+0.70%
+22.70%
+14.19%
$ 32.36K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.926E-5
0.00%
+15.40%
+12.28%
$ 29.26K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.992E-5
-0.70%
+15.10%
+14.55%
$ 19.92K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.496E-5
0.00%
-0.10%
-0.07%
$ 14.96K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.289E-5
0.00%
+1.40%
+1.18%
$ 12.89K
--
20
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.284E-5
-0.70%
+12.40%
+12.63%
$ 12.83K
--
21
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.155E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 11.53K
--
22
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 1.136E-5
-0.70%
+16.80%
+16.75%
$ 11.35K
--
23
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.074E-5
0.00%
+1.70%
+1.61%
$ 10.74K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 23 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $138.31M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 41.21% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে KEKIUS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 23 চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে PNUT, MOODENG, AVA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $138.31M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

চিড়িয়াখানা-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।