ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেনসমূহ

রাশিচক্র-ভিত্তিক সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0,00013503
+0,46%
+0,06%
+5,56%
$ 134,99K
$ 427,36
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 9,005E-5
-0,67%
+14,20%
+27,46%
$ 90,03K
--
3
Pisces
Pisces
PISCES
$ 8,632E-5
-0,68%
+12,60%
+24,78%
$ 86,30K
--
4
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 8,522E-5
-0,68%
+14,10%
+20,13%
$ 85,16K
--
5
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 8,434E-5
-0,67%
+11,80%
+19,31%
$ 84,31K
--
6
Aries
Aries
ARIES
$ 8,405E-5
-1,45%
+13,40%
+20,40%
$ 84,00K
--
7
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 8,273E-5
-0,70%
+12,70%
+19,99%
$ 82,71K
--
8
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 8,208E-5
-0,68%
+11,60%
+23,65%
$ 82,06K
--
9
Cancer
Cancer
CANCER
$ 7,908E-5
-0,67%
+16,20%
+18,76%
$ 79,06K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 9 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $808.60K।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 16.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CANCER সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 9 রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেনগুলোর মধ্যে GEMINI, TAURUS, PISCES অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
রাশিচক্র-ভিত্তিক বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব রাশিচক্র-ভিত্তিক টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $808.60K। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

রাশিচক্র-ভিত্তিক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।