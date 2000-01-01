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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফলন সংগ্রাহক টোকেনসমূহ

ফলন সংগ্রাহক সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.714
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,123.6
-0.29%
+7.16%
+11.32%
$ 76.41M
$ 35.11
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.09326
+0.33%
+7.20%
+6.64%
$ 18.47M
$ 706.49K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.11083
+0.19%
+5.31%
+9.54%
$ 8.87M
$ 565.27K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.365885
-0.09%
+0.10%
+8.28%
$ 7.14M
$ 130.60K
6
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.103506
+0.62%
+0.19%
+24.80%
$ 7.07M
$ 767.77
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001324
+0.15%
+4.33%
+6.68%
$ 6.81M
$ 398.88M
8
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 9.13
0.00%
+0.07%
+7.67%
$ 6.49M
$ 36.80K
9
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 2,289.81
+0.62%
+0.19%
+21.94%
$ 4.36M
$ 901.07
10
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.644
+0.34%
+8.32%
+6.08%
$ 3.73M
$ 13.60K
11
Beefy
Beefy
BIFI
$ 45.67
0.00%
+0.15%
+17.62%
$ 3.65M
$ 11.04K
12
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.00208916
0.00%
+0.05%
+3.58%
$ 2.09M
$ 1.78K
13
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.0001991
+0.02%
0.00%
+41.19%
$ 1.99M
$ 20.45K
14
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0287293
-0.37%
+0.10%
+10.92%
$ 1.95M
$ 17.45K
15
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00369515
+0.08%
+0.14%
+11.62%
$ 1.75M
$ 3.51K
16
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.120403
+0.48%
+0.19%
+20.31%
$ 1.13M
$ 97.76
17
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00032262
+2.04%
-0.05%
+5.50%
$ 638.81K
$ 872.46K
18
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00760536
0.00%
--
+2.41%
$ 514.88K
$ 4.11
19
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
20
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00043134
+0.64%
+0.06%
+13.87%
$ 425.73K
$ 2.45K
21
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 39.54
+0.71%
+0.26%
+33.72%
$ 395.44K
$ 366.89
22
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.268E-5
+0.10%
0.00%
0.00%
$ 386.03K
--
23
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,992.15
0.00%
--
+2.86%
$ 338.26K
$ 267.63
24
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.00079446
-0.01%
-0.07%
-37.65%
$ 306.61K
$ 5.90K
25
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
26
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00222097
+0.37%
--
+5.62%
$ 187.34K
$ 6.73
27
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.00126
+0.32%
-0.40%
-6.84%
$ 165.90K
$ 15.79M
28
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00069616
+0.29%
+0.07%
+13.63%
$ 105.65K
$ 1.00K
29
TEN
TEN
TENFI
$ 0.00042559
+0.32%
+0.05%
+4.67%
$ 65.11K
$ 497.31
30
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.15E-6
-0.16%
+4.60%
+1.65%
$ 64.67K
--
31
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.01767306
-0.02%
+0.01%
+61.66%
$ 30.04K
$ 1.12K
32
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01295654
0.00%
--
+16.79%
$ 26.08K
$ 158.18
33
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.644E-5
-4.86%
-1.00%
-7.89%
$ 23.21K
--
34
88mph
88mph
MPH
$ 0.01224866
-0.06%
+0.00%
-0.10%
$ 19.27K
$ 11.15
35
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00365526
+0.17%
+0.15%
-59.09%
$ 18.25K
$ 3.17K
36
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00019191
0.00%
--
0.00%
$ 10.22K
$ 31.98
37
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.0144
-0.61%
+22.47%
-6.47%
--
$ 10.72M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফলন সংগ্রাহক টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফলন সংগ্রাহক টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 37 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $321.11M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফলন সংগ্রাহক টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফলন সংগ্রাহক টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 22.47% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CATE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফলন সংগ্রাহক টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 37 ফলন সংগ্রাহক টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফলন সংগ্রাহক টোকেনগুলোর মধ্যে CVX, YFI, ARK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফলন সংগ্রাহক বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফলন সংগ্রাহক টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $321.11M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফলন সংগ্রাহক সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।